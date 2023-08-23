Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

Paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeni Prigojin'in yolcuları arasında olduğu iddia edilen özel uçağın düştüğü bildirildi. Yapılan resmi açıklamaya göre uçaktaki 10 kişi hayatını kaybetti.

Wagner lideri Prigojin'i taşıyan uçağın enkazından ilk görüntüler geldi

Rusya’da Saint Petersburg-Moskova seferini yapan özel jet, Moskova’nın kuzeyinde düştü.

Uçakta 10 kişi olduğu bildirilirken, TASS haber ajansı, bir süre önce 25 bin kişiyle Rusya'da orduya karşı ayaklanma başlatan Wagner adlı paralı asker grubunun lideri Yevgeni Prigojin'in de yolcu listesinde olduğunu belirtti.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Tver bölgesinde özel uçağın düştüğünü, 10 kişi öldüğünü duyurdu.

ekran-goruntusu-2023-08-23-205704.jpgYetkililer, yolcular arasında Prigojin adında bir kişinin de bulunduğunu belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.

Wagner’e yakınlığıyla bilinen bazı Telegram kanallarında, uçağın Rus ordusuna ait savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, uçağın yere düştükten sonra alev aldığı görüldü.

UKRAYNA SAVAŞIYLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Rusya’da ayaklanan paralı asker grubu Wagner’in lideri Yevgeni Prigojin, Ukrayna savaşındaki rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Wagner’in adı ilk olarak 2014’teki Kırım ilhakı sırasında duyuldu.

Kremlin’in kontrolündeki medya organları, uzun yıllar boyunca Wagner'ın varlığını yadsıdı.

Fakat Ukrayna savaşında durum değişti ve 27 Temmuz 2022'de, Wagner'in Ukrayna'nın doğusunda savaştığı medya tarafından da kabul edildi.

Sosyal medyada videolar paylaşan Prigojin, Wagner’in Ukrayna’daki faaliyetleriyle övünmekten geri durmadı.

24 Haziran'da Rusya ordusuna karşı ayaklanan Wagner grubu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile varılan anlaşmanın ardından bazı teminatlar aldıktan sonra geri çekilmeyi kabul etmişti.

İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle son bulmuştu.

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