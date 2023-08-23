Prigojin’in öldüğü iddia edilmişti. Beyaz Saray’dan ilk yorum 'Kimse şaşırmamalı'

Rusya’da özel bir jetin düşmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümüne Beyaz Saray’dan yorum geldi.

KAYNAK: AA
Prigojin’in öldüğü iddia edilmişti. Beyaz Saray’dan ilk yorum 'Kimse şaşırmamalı'

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Prigojin’in Putin ile olan ilişkilerini hatırlatarak, “Sürpriz olmaz” dedi.

Özel jet düştü, 10 kişi öldü

Olay, dün akşam saatlerinde Rusya’nın Tver bölgesinde meydana geldi. Moskova’dan St. Petersburg’a giden Embraer ERJ-135BJ tipi özel bir jet, henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi yaşamını yitirdi.

Prigojin uçakta mıydı?

Düşen uçağın yolcu listesinde Wagner grubunun lideri Evgeny Prigojin’in de olduğu ortaya çıktı. Prigojin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakın çevresinden bir isim olarak biliniyor. Prigojin’in uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

Beyaz Saray’dan sert açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, kazayla ilgili haberleri gördüklerini söyledi. Watson, Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde bunun sürpriz olmayacağını ifade etti. Watson, “Prigojin, Putin ile olan geçmişi göz önüne alındığında, kimse şaşırmamalı.” dedi.

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