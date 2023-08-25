Prigojin'in uçağında gizemli işlem: Hostesin son konuşması ortaya çıktı

Rus paralı askeri grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'i taşıyan özel jetin düşmesi, dünyanın gündemindeki yerini koruyor.
'Uçak düştü mü, düşürüldü mü?' tartışmaları devam ederken, özel jette hayatını kaybedenler arasında bulunan hostesin, son uçuş öncesi akrabasını arayarak uçakta acil onarım yapıldığını söylediği ortaya çıktı.
VChK-OGPU Telegram kanalında yer verilen iddialara göre özel jette görev yapan hostes Kristina Raspopova'nın bir akrabası, uçuş öncesi kendilerini arayan genç hostesin uçakta acil ve gizemli onarımların yapıldığını, tamirat bitince de Moskova'ya uçacağını söylediğini kaydetti.