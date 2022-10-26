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Açıklama Putin'in sağ kolundan geldi. Rusya nükleer tatbikatlara başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, düşmanlardan gelebilecek muhtemel saldırılara hazırlanmak için nükleer tatbikat yaptıklarını duyurdu.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 15:23
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu duyurdu. Rusya nükleer tatbikatlara başladı

Açıklama Putin'in sağ kolundan geldi. Rusya nükleer tatbikatlara başladı
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, RIA Novosti ajansına yaptığı açıklamada, düşmanlardan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı nükleer tatbikatlar yapıldığını duyurdu.

Devlete ait haber ajansı RIA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın stratejik nükleer kuvvetlerinin tatbikatlarını gözlemlediğini bildirdi. Rus lider, "dünyada ve bölgede çatışma riskinin çok yüksek olduğunu" söyledi. "Ukrayna'nın kirli bomba kullanma planlarından haberdarız" diyen Putin, sözlerini "Kırım'daki köptü saldırısı ve Kursk elektrik istasyonundaki olaylar gösterdi ki, güvenlik önlemleri alınması gerekiyor" diyerek sürdürdü.

Pentagon sözcüsü Hava Kuvvetleri Tuğgenerali Patrick Ryder, açıklama yaparak Rusya'nın ABD'yi nükleer kuvvetlerine yönelik planlı bir yıllık tatbikat düzenlemesi konusunda bilgilendirdiğini söyledi. Bu seferki tatbikat, artan nükleer silah riski ve Moskova'nın Ukrayna'ya karşı "kirli bomba" suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığı için özellikle endişe verici.

Patrick Ryder, "ABD durumdan haberdar edildi ve daha önce vurguladığımız gibi, bu rutin bir Rus tatbikatıdır" dedi. Ryder, tatbikatın başlangıcının önceden bildirilmesinin, hata riskini azalttığını ekledi.

Son tatbikat, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beş gün önce, 19 Şubat 2022'de gerçekleşti. Bundan önce ise iki yıldır yapılmamıştı.

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