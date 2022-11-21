İkinci nükleer santral için Rusya ile görüşmeler başlayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sinop’ta inşa edilecek ikinci nükleer enerji santralinin yapımı için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile görüşmelere başlama aşamasına gelindiğini bildirdi.

Bayraktar, Rusya’nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı “Atomexpo 2022″de, Türkiye’nin gelecek 30 yıl için enerjide önemli hedefleri bulunduğunu söyledi. Nükleer enerjinin karbon emisyonlarını azaltma konusunda önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Bayraktar şöyle konuştu:

“İlk tahminlerimize göre en az 16 ila 20 reaktöre ihtiyacımız var ya da Akkuyu NGS’ye ek olarak, yüzyılın başında karbon nötr bir ekonomi olmak için 12 ila 16 reaktöre ihtiyacımız var.”

JAPONLARLA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Sinop’ta inşa edilecek ikinci nükleer enerji santraline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, “Sinop için görüşmelere gelince, bu önce Japon hükümetiyle başladı ve şimdi Akkuyu NGS’deki ortağımız Rosatom ile görüşmelere başlama aşamasındayız. Ana fikir, yine nükleere ihtiyacımız olduğu ve bunu daha rekabetçi hale getirmemiz gerektiği. Akkuyu önümüzde harika bir örnek oldu. Çok şey öğrendik” dedi.

Bayraktar, yeni dönemde nükleer enerjide Güney Kore ve ABD’li şirketlerle görüşmelere başlandığını ve üçüncü santral için de Çin hükümetiyle temas halinde olunduğunu aktardı. (AA)