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Rusya ABD uydularını hedef alabiliriz demişti. ABD'den tehdit gibi açıklama

Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesi halinde uydularını hedef alabileceğini açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama geldi.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 20:49
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Rusya'nın ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarını sürdürmesi halinde uydularını hedef alabileceğini açıklamasının ardından Beyaz Saray'dan tehdit gibi açıklama geldi

Rusya ABD uydularını hedef alabiliriz demişti. ABD'den tehdit gibi açıklama
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın ABD'nin sivil uydularını vurması durumunda bunun karşılığı olacağını söyledi.

Kirby, videokonferans platformu Zoom üzerinden düzenlendiği basın toplantısında, Beyaz Saray gazetecilerine ABD dış politikasını değerlendirdi.

Rus Dışişleri Bakanlığı Yetkilisi Konstantin Vorontsov'un Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki bir toplantıda, ABD'nin Ukrayna'ya yardımları sürdürmesi durumunda sivil uydularının Rusya'nın "meşru hedefi" haline gelebileceği yönündeki açıklamaları Kirby'e soruldu.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını sürdürmesini "provokatif ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, "Ukrayna'ya yardımlarımızı gayet açık ve samimi bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim bu yaklaşımımızı hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece şunu söyleyeyim, ABD altyapısına yönelik herhangi bir saldırı karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçilerin, "Biden, Ukrayna'ya açık çek verdi" eleştirilerini de reddeden Kirby, "Biz açık çek vermedik. Tüm yardımları gereğince yaptık." yorumunda bulundu.

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