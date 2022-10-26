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Rusya'nın nükleer tatbikatının görüntülerini yayınladılar

Ukrayna'yı işgal eden Rusya, NATO ile aynı günlerde nükleer gövde gösterisine girişti. Rusya'nın nükleer silahlarla tatbikat yaptığı bildirildi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 20:10
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Ruslarla yatağa girmenin sonu nereye götürüyor. Rusya'nın nükleer tatbikatının görüntülerini yayınladılar

Rusya'nın nükleer tatbikatının görüntülerini yayınladılar
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, düşmanlardan gelebilecek muhtemel saldırılara hazırlanmak için nükleer gövde gösterisine giriştiklerini söyledi.

PUTİN ÇEVRİMİÇİ İZLEDİ

Kremlin Sarayından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrim içi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan 'Tu-95MS' tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı." ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı." denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor." ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Ukrayna'da yaşayan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova nükleer denemenin görüntülerini paylaştı.

İşte o paylaşım ve görüntüler:

 

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