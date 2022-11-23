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Avrupa Parlamentosu'nda oylandı. İşte 'Rusya teröre destek veriyor' diyen ülkeler

Avrupa Parlamentosu (AP) Ukrayna'daki sivil hedeflere yönelik saldırıları nedeniyle Rusya'yı, "teröre destek veren ülke" ilan eden bir kararı onayladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 23:04
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Rusya teröre destek veren ülke ilan edildi. Avrupa Parlamentosunda alınan kararda pek çok ülkenin onayı var

Avrupa Parlamentosu'nda oylandı. İşte 'Rusya teröre destek veriyor' diyen ülkeler
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Parlamento sadece Rus ordusunun değil, Ukrayna'daki çatışmalara katılan Çeçen milisler ile Wagner Grubu üyesi paralı askerlerin de terör grupları listesine alınması çağrısında bulundu. Avrupa Birliği'nin (AB) teröre destek veren ülkelere ilişkin henüz bir karar listesi bulunmadığı için, Avrupa Parlamentosu'nun kararı, sembolik önem taşıyor.

AP'nin Ekim ayındaki genel kurulunda gündeme gelen, Rusya'nın teröre destek veren ülke ilan edilmesine ilişkin öneri, Çarşamba günü yapılan oturumda oylandı.  Aşırı sağcı partilere mensup bazı üyeler dışında, parlamentonun büyük çoğunluğu öneri lehine oy kullandı. 

"ULUSLARARASI MAHKEME ÖNÜNDE HESAP VERMELİ"

Öneride Rus ordusunun "sivil nüfusu terörize etmek amacıyla" Ukrayna'da enerji altyapısı, hastaneler, tıbbi tesisler, okullar ve sığınaklar dahil olmak üzere sivil hedeflere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı vurgulandı.

Moskova yönetiminin ayrım gözetmeksizin siviller ve altyapıya saldırarak, uluslararası hukuku ve uluslararası insani hukuk kurallarını ihlal ettiğine işaret edilen öneride, Rusya'nın "terörü destekleyen ülke" ilan edilmesi istendi.

Putin ve hükümetinin bu suçlar için uluslararası bir mahkeme önünde hesap vermesi gerektiğini savunan Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB'nin teröre destek veren ülkelere yönelik bir kara liste oluşturmasını da istedi.

Parlamento, Moskova'ya diplomatik baskının artırılmasını ve Ukrayna'daki çatışmalara katılan Çeçen milisler ile Wagner Grubu'na bağlı paralı askerleri de, terör grupları listesine almasını önerdi.

İŞTE 'RUSYA TERÖRE DESTEK VERİYOR' DİYEN ÜLKELER

Avrupa Birliği'nin, ABD'deki gibi henüz teröre destek veren ülkelere yönelik bir kara listesi bulunmadığı için, parlamentonun aldığı karar daha çok sembolik bir anlam taşıyor. ABD'nin kara listesine giren bir ülke, uluslararası mali yardım, kredi ve silah elde etme gibi konularda ciddi güçlükle karşılaşıyor. Ancak AB için şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

AB üyeleri Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya, birlikten bağımsız olarak daha önce şimdiye kadar Rusya'yı "terör devleti" olarak tanımlamıştı. ABD'nin teröre destek veren ülkeler listesi Küba, Kuzey Kore, İran ve Suriye'yi kapsıyor. Washington yönetimi henüz Rusya'yı bu listeye dahil etmek istemiyor. 

Öneri sahiplerinden muhafazakar grup üyesi Hollandalı parlamenter Peter van Dalen, AP'nin aldığı kararın doğrudan somut sonuçları olmasa da Rusya'nın uluslararası alanda daha fazla tecrit edilmesine yardımcı olacağını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter mesajında parlamentonun aldığı kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da ve dünyada uzun süredir devam eden terörizm politikasını sona erdirmek için her düzeyde izole edilmeli ve sorumlu tutulmalıdır" dedi.

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