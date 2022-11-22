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Rusya'dan Ankara'ya operasyon uyarısı: Türk meslektaşlarımıza çağrı yapacağız

Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, "Türk meslektaşlarımızı, Suriye topraklarında aşırı güç kullanımından kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu. 

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 15:31
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Rusya'dan Ankara'ya operasyon mesajı: Türk meslektaşlarımıza çağrı yapacağız

Rusya'dan Ankara'ya operasyon uyarısı: Türk meslektaşlarımıza çağrı yapacağız
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Rusya, Suriye'nin kuzeyine yönelik hava saldırıları düzenleyen ve kara harekatı başlatma ihtimalini gündeme getiren Türkiye'den "itidalli" olmasını istedi ve "aşırı güç kullanımından" kaçınmasını umduğunu bildirdi.

Euronews Türkçe'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, "Türk meslektaşlarımızı, Suriye topraklarında aşırı güç kullanımından kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu.

Devlet destekli Rus haber ajansı RIA'ya göre Lavrentiev, "Türk meslektaşlarımıza, sadece Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde değil, tüm ülke genelinde gerilimin tırmanmasını önlemek için itidal göstermeleri çağrısında bulunacağız." ifadesini kullandı.

Ankara, Taksim'de 13 Kasım'da gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK ve PYD'ye yönelik hava saldırıları düzenlemişti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (OSDH) verilerine göre, Türkiye'nin bu saldırıları sırasında 37 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye, 'Pençe-Kılıç' adını verdiği operasyonda 89 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu üçlü bir toplantının yapılacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da konuşan Lavrentiev, "Rusya aylardır geniş çaplı bir kara operasyonunu önlemek için mümkün olan her şeyi yaptı." diye konuştu.

Ayrıca Rus özel temsilci, "Kürt meselesine barışçıl bir çözüm bulunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edilmesi" çağrısında bulundu.

Her üç ülke de 2011'den bu yana yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne neden olan Suriye'deki savaşın doğrudan ya da dolaylı tarafları konumunda.

AKAR: 184 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik düzenlenen saldırılardan 184 kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Bakan Akar, "Pençe Kılıç Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar kara ateş destek vasıtaları ve uçaklar tarafından 184 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın daha da artacağını değerlendiriyoruz. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." şeklinde konuştu.

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Bir şey diyecem suç sayacaklar onun için boş ver
22.11.2022 15:56
Ben artık sizin bütün dogrularinizada inanmiyorum  
 
alıkınık
22.11.2022 15:40
OPERESYON YAPAÇAGINI ABD YE BILDIRRISEN BU ROKETİDE YERİZ SUÇLU MEÇLİS  
 
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