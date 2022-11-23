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Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin yaptırım uyguladığı Rusya'ya Türkiye üzerinden ihracat yaptığı iddiasını, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kendisine verdiği istatistiklerle reddetti.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 01:36
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Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası

Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa’nın Strazburg kentinde düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda, “Karadeniz tahıl girişi bağlamında Ukrayna’daki savaşın üçüncü ülkelere etkileri” konulu oturumda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

AA’nın aktardığına göre; İspanyol milletvekili Antoni Comin Oliveres’in Türkiye’nin AB mallarını satarak yaptırımlardan kaçması için Rusya’ya yardım ettiği iddiasını belirtip AB’nin buna karşı ne yapacağı sorusu üzerine, konuyu yaklaşık iki hafta önce Birleşik Arap Emirlikleri’nde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile konuştuğunu aktardı.

“TÜRKİYE, RUSYA’YA CİDDİ MİKTARDA İHRACAT YAPTI”

Borrell, “Kendisi Türkiye’nin AB’den ithalatı ve Türkiye’nin Rusya’ya ihracatı hakkında bana bilgi verdi. Bu bilgi, Türkiye’nin Rusya’ya ciddi miktarda ihracat yaptığını gösteriyor. Ancak Türkiye’nin AB’den ithalatında ciddi bir artış yok. Böylece aldığım istatistiklere göre, AB’nin Türkiye üzerinden Rusya’ya ihracat üçgeni kurduğu gibi bir teori mevcut görünmüyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlarda AB ile aynı çizgide olmadığını hatırlatan Borrell, “Türkiye’nin bizimle aynı çizgide olmasını isterdik çünkü Gümrük Birliğinde ama bana Çavuşoğlu’nun verdiği istatistiklerde ısrarcıyım. Türkiye’nin Rusya’ya ihracatında artış var ama AB’nin Türkiye’ye ihracatında aynı şekilde bir artış yok.” diye konuştu.

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