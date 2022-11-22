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Ukrayna'da Turan taburları. Türk dünyasından gelen gönüllüler Rusya'ya karşı savaşıyor

Ukrayna'yı işgale kalkışan Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusuna bağlı olarak "Turan Taburu"nun kurulduğu duyuruldu. Haberi duyuran gazeteci Gülsüm Khalilova paylaşımına "Rusya tarih boyu Türk halklarına soykırım uyguladı" notunu düştü. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:10
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Ukrayna'da Turan taburları. Türk dünyasından gelen gönüllüler Rusya'ya karşı savaşıyor

Ukrayna'da Turan taburları. Türk dünyasından gelen gönüllüler Rusya'ya karşı savaşıyor
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Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı emri vermesinin üzerinden tam dokuz ay geçti, Kiev, Harkov ve Herson'da hezimete uğrayan Rus ordusu son haftalarda şehirleri füze yağmuruna tutuyor. Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, Rus işgalcilerin bugüne kadar 4 bin 700 füze ateşlediğini açıkladı.

Savaşın başından bu yana Rus ordusu 70 binden fazla asker kaybetti. Putin, kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin erkeğin silah altına alınacağını açıkladı.

Ukrayna ordusu ve halkının ülke çapında bir direniş sergilemesiyle birçok ülkeden destek almaya devam ediyor.

Başta Avrupa'daki çok sayıda Çeçen, Ukrayna ordusuna katılacaklarını açıklamıştı. 

Turan Taburu Kuruldu

Türklerden oluşan bir taburun Rus işgal güçlerine karşı Ukrayna ordusu saflarında çarpışacakları bildirildi.

Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Kiev'de bulunan Kırımlı gazeteci Gülsüm Khalilova, paylaştığı bir videoyla Kırgızistan Türklerinden Almaz Kudabek'in komutasında kurulan "Turan Taburu"nun, Ukrayna saflarında Rus işgal güçlerine karşı yardım edeceğini duyurdu.

Taburun kurulduğunu Komutan Almaz Kudabek paylaşılan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Putin'in Emperyalist Rejimini Yok Edeceğiz"

"Selamun aleykum tüm Türkçe konuşan kardeşler!

Putin 'özel askeri operasyon' adı altında Türk halklarına soykırım uyguluyor. İslam'ı kullanan Kadirov bir cihat başlattı. İslam, bizim için kutsaldır. Kutsalımızla oynanmasına izin vermeyeceğiz.

Biz Kadirov'un şeytani rejimini, Putin'in emperyalist rejimini yok edeceğiz. Her gün savaşacağız. İçeride ve dışarıda size dehşet saçacağız.

Yaşasın Turan!

Yaşasın Turan!

Yaşasın Turan!"

''Rusya tarih boyu Türk halklara soykırım uygulamıştır''

Gülsüm Khalilova'nın ''Rusya tarih boyu Türk halklara soykırım uygulamıştır'' notunu düştüğü paylaşımı şöyle;

"Türkçe konuşan ülkelerden gelen gönüllüler #Ukrayna'da "Turan" adlı tabur oluşturdular

Tabur komutanı Kırgız Türklerinden Almaz Kudabek

Gurup içinde Azerbaycan Türkleri de var

''Rusya tarih boyu Türk halklara soykırım uygulamıştır''

 

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konuk
22.11.2022 11:54
Rusya bizim komşumuz.Kurtuluş Savaşı'mızda bize en çok yardım eden millet.Komşuyla dost olmak aklın yoludur.Öyle uydurma şeylerle bizleri kandıramazsınız.ABD zayıf bir Rusya hayal ediyor.Öyle olursa h  
 
Cengiz Kafkas
22.11.2022 11:52
Yaşasın Türk ulusu.Yaşasın Türk dünyasının kutsal insanları.Emperyalist Ruslara karşı direnen kardeşlerimizi kutluyoruz.Geçmişte, komando teğmeni olarak ben de TURAN TABURUnda da yerimi alırdım.  
 
Baki
22.11.2022 11:35
Kurtuluş Savaşı ne peki o zaman  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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