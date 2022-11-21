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Nükleer tehlikeye dikkat çeken Zelenski'den NATO'ya kritik Rusya çağrısı

Ukrayna lideri Zelenski, katıldığı NATO-PA toplantısında nükleer tehlikelere işaret ederek Rusya'nın "Terör devleti ilan edilmesini" istedi.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 19:35
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Ukrayna lideri Zelenski NATO'dan Rusya'nın terör devleti ilan edilmesini istedi

Nükleer tehlikeye dikkat çeken Zelenski'den NATO'ya kritik Rusya çağrısı
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Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken Ukrayna lideri Zelenski, NATO-PA üyelerine hitaben yaptığı konuşmada, Rusya'nın "terör devleti ilan edilmesi" yönünde çağrıda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat akşamı, Ukrayna'yı 'askerden ve Neo- Nazilerden arındırma' bahanesiyle başlattığı savaş 8 aydır aralıksız sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO Parlamenterler Asamblesi (NATO-PA) 68. Genel Kurulu'na video konferansla katıldı.

"RUSYA'YI TERÖR DEVLETİ İLAN EDİN"

NATO-PA üyelerine seslenen Zelenski, "Milyonlarca insanımızın hayatını direkt tehlikeye atan Rusya, kışın ısınma, elektrik ve su ihtiyaçlarımızı kesmeye yönelik, enerji altyapılarımıza saldırılar düzenliyor. Sizler için doğru olan parlamentolarınızda Rusya'yı terör devleti olarak tanımanız olacaktır." dedi.

Ukrayna'daki nükleer tesislerde tehlikeli olabilecek herhangi bir saldırının tüm ulusları etkileyeceğini, bunun önlenmesinin herkesin çıkarına olduğunu ifade eden Zelenski, "Tüm ulusların, herhangi bir Rus füzesine veya sabotajına karşı altyapı tesislerinde garantili korumaya ihtiyacı vardır." şeklinde konuştu.

"BU AYRILIĞIN DEVAM ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Ukrayna'nın AB ve NATO ile olan ilişkilerine de değinen Zelenski, "Ukrayna henüz AB ve NATO'nun tam bir parçası olmasa da hepinizin ait olduğu değerler topluluğunun her zaman bir parçası olmuş ve olacak olan insanlar adına size sesleniyorum. Vatandaşlarınızın çoğunluğu Ukrayna'nın AB ve NATO'ya tam üye olarak katılımını destekliyor. Ben de Ukrayna Devlet Başkanı olarak Ukrayna'nın Avrupa'dan ayrılmasının haksız ve doğal olmadığını düşünüyorum. Bu ayrılığın devam etmesine izin vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

DİKKAT ÇEKEN SAVUNMA SİSTEMİ TALEBİ

Ülkesine yeterli miktarda uçaksavar ve füze savunma sistemi yardımının yapılmasını talep eden Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik yaptırımların devam etmesini ve Rusya'nın terör tohumları ekmek için yeni yollarını aramasına izin verilmemesini" istedi.

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