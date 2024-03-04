Rüyamda görsem hayra yormazdım

Bu koltuk hırsı, bu kazanma hırsı siyaset dünyasında hiç bu kadar pespayeleşmemişti.

31 Mart yerel seçimi için AKP afişlerinde parti adı ve logosu ampul bazılarında hiç yok, bazılarında ise yok denecek kadar küçük.

21 yıldır iktidar olan AKP, adından ve logosundan utanıyor.

Recep Tayyip Erdoğan her afişte belediye başkan adaylarıyla yan yana fotoğraf veriyor.

Fotoğraflarda bize bakmıyor, ufka bakıyorlar.

Milletin yüzüne bakacak hâlleri bile kalmamış.

Caddelerde sokaklarda dolaşıp bol bol vaat dağıtıyor AKP’liler.

Sanki 25 yıl belediyelerini imar rantları ile parsel parsel satmakla, yandaşlara dağıttıkları ihalelerle yönetmediler de sütten çıkmış ak kaşıklar.

AKP’liler bugünlerde inanılmaz görüntüler veriyorlar.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Haza Dağ barlar sokağında oturan, içki içen vatandaşlara gül dağıtıyor.

Ancak İzmirliler çok ayıp etmiş, masalarına davet etmemiş iki kadeh ikram teklif etmemişler...

Dağ ve AKP’liler içkili masalara karşılar.

İçkili lokantalara AKP’li belediyelerden ruhsat almak imkânsız gibi.

Ellerinden gelse içki satışını da, içilmesini yasaklarlar.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan seçime günler kala öyle bir adım geldi ki ancak rüyada görülürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis’te kabul edilen kanunu onayladı.

Böylece, Azerbaycan’dan 10 yıl boyunca sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.

Bu teklif CHP’den gelse AKP ve MHP oyları ile anında reddedilirdi Meclis’te.

Ancak bu kanun teklifi içki karşıtı AKP milletvekillerinden geldi.

Meclis’te 273 oyla kabul edildi.

Erdoğan Aliyev dostluğu kardeşlik seviyesinde.

Aliyev ve eşine Türkiye ziyaretlerinde sarayda Azeri şarabı ikram eder Erdoğan çifti.

Peki, sıfır gümrükle gelecek Azeri şarabı ama Türkiye’de satışından vergi alınmayacak mı?

Bu püf noktası haberde yok.

Ben öneriyorum vatandaşa da sıfır vergi ile satılsın Azeri şarabı.

Diğer ülkelerden ithal edilen içkilere de sıfır gümrük uygulansın.

İçki içen vatandaşlara hoş görünmek ve oy almak için Erdoğan bile İzmir’in, İstanbul’un, Ankara’nın barlar sokağına da gidip oy isteyebilir.

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz mesajında öz sözler dile getirdi:

“Ey Zat-ı Muhterem!

Umursamadın haramı, helali göz diktin milletin rızkına, aşına.

Bakmadın fukaranın, dulun, yetimin, emeklinin dinmeyen gözyaşına.

Emrihak vaki olursa terk-i diyar eyleyeceksin bu fani dünyayı, iki metrelik bez parçasıyla koyacaklar musalla taşına.

Bilmem helallik verirler mi, hiç güvenme eşine, dostuna, çıkarcı yandaşına.

Dört kollu sandukayla olacak son yolculuğun; korumasız, konvoysuz, bir başına.

Saltanatmış, rantmış, paraymış, ihtirasmış hepsi kalırken geride, ibretle bakacaklar topraktaki naaşına.

Baktıkça günahların hatırlanacak o haşmetli mezar taşına.”

Ben de Allah geçinden versin diyeyim.