Rüzgârın yönü şehre doğru. Alevler hızla geliyor

Çanakkale'de başlayan yangın şiddetli rüzgâr nedeniyle yayılmaya devam ederken, Meteoroloji alevlerin hızla ilerlediği kent için rüzgâr hızı tahminlerini paylaştı.

Rüzgârın yönü şehre doğru. Alevler hızla geliyor

Çanakkale'de başlayan yangın şiddetli rüzgâr nedeniyle yayılmaya devam ediyor. Meteoroloji, alevlerin hızla ilerlediği kent için rüzgâr hızı tahminlerini paylaştı.

Çanakkale'de saat 12.30 civarında Damyeli mevkisinde başlayan yangın, hâlâ söndürülemedi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla yayılan yangın nedeniyle birçok köy boşaltıldı. Hava karardığı için bazı helikopterlerin kalkamadığı bildirilen kentten gelen görüntülerde alevlerin Radar Tepesi'ni aşarak şehre doğru yaklaştığı görülüyor.

Saat 21.25'de alınan meteoroloji verilerine göre, rüzgârın saat 21.00 ila 24.00 arasında saatte 48 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Çarşamba gecesi saat 03.00'a kadar en fazla rüzgâr hızının en fazla saatte 40 kilometre olması beklenirken, sabah saatlerinde hızın daha da azalarak maksimum 37 kilometre/saat'e düşeceği öngörülüyor.

Öte yandan, Çarşamba sabahı rüzgârın şiddetini artıracağı ve saat 12.00 ila 15.00 arasında saatte 60 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

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Bu verilerin Çanakkale Merkez'e göre alındığı, yangının devam ettiği dağlık bölgelerde rüzgâr hızının daha yüksek olduğu belirtiliyor.

"RÜZGÂR ÇOK ETKİLİ"

Bakan İbrahim Yumaklı da bugün yaptığı açıklamada şiddetli rüzgârın yangınla mücadelede engel teşkil ettiğini açıkladı. Yumaklı, "Hastane ve yurt için teyakkuz halindeyiz ama henüz tahliye söz konusu değil. Orman yangını şehir merkezini teğet geçer halinde ilerliyor. Rüzgâr çok etkili, orman yangını 15.1 kilometrelik bir alanda etkili oluyor" ifadelerini kullandı.

Son durumu aktaran gazeteci Yaşar Gürsoy “Önemli noktalar var orada Radar Tepesi bütün televizyonların kulesi orada ve daha da önemlisi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi var. Tüm kampüsü orada umarım oraya ulaşmaz çünkü o bölgede ormanlık bir bölge. Kepez'e inmez Çünkü çevre yolu var Çanakkale merkezine de inmez ama Çanakkale sınırına giriş yapar şu an o noktada yani Çanakkale'nin ortasından İzmir'in otoyolu geçiyor.” dedi

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