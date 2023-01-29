CHP'den manidar video: Adaylığını mı açıklayacak?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, "4 Şubat 2023" tarihini işaret eden bir video paylaştı.
Videoda "Loading" (Yükleniyor) yazısıyla birlikte tarih ilerlemeye başlıyor.
Tarih, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimin yapılacağını söylediği gün olan 14 Mayıs 2023'e gelince "Completed" (Tamamlandı) yazısıyla birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı çıkıyor.
Daha sonra "4 Şubat 2023 Coming Soon (Çok yakında)" ifadesi yazıyor.
Killik'in paylaştığı video, sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat'ta adaylığını açıklayacağı şeklinde yorumlara neden oldu.
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