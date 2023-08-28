Sabancıların ağır yaralandığı tekne kazasında GPS detayı. Yunan denizcilerden bomba iddia

Yunan adaları turu sırasında tekne kazası geçiren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın tedavileri devam ederken kazanın nedenlerine dair iddialar da gündeme geliyor.

KAZAYA GPS OLMAMASI NEDEN OLMUŞ OLABİLİR

Patronlar Dünyası’nın haberine göre Yunan denizcilik kaynakları, Sabancı çiftinin GPS nedeniyle kaza yaptığını dile getirdi. Yunan kaptanların adaları çok iyi bilmelerine rağmen, zodyaktan daha büyük bir tekne olan Tender'ları bile kullanırken mutlaka GPS kullandıklarını belirten kaynak, "Karanlıkta adalar iyi biliniyor olsa bile küçük büyük her teknede botta GPS bulunması gerekiyor. Bu kazanın nedeni Sabancılar'ın zodyağında GPS olmamasıdır" dedi.



NE OLMUŞTU?

Evlilik yıldönümlerini kutlayan çift Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden zodyak botla kıyıdaki restorana giderken kayalıklara çarptı.

Yaralanan çift ilk önce, Leros Hastanesi’ne kaldırıldı. Pegasus Havayolları'nın da bağlı olduğu Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı olan 54 yaşındaki Ali Sabancı, İstanbul'da bir özel hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki Vuslat Doğan Sabancı da gün ortasında eşinin tedavi gördüğü hastaneye nakledildi.

Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili Doğan Holding tarafından yapılan son açıklamada, “Geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır. Tedavileri titizlikle devam etmektedir” denildi.