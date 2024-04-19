Sadettin Saran'dan Ali Koç'a ültimatom

Kaynak: Haber Merkezi
Sadettin Saran'dan Ali Koç'a ültimatom
Ali Koç'un aday olup olmayacağı tartışılırken Sadettin Saran harekete geçti.

UEFA Konfernas Ligi çeyrek final rövanş maçında penaltılarda Olympiakos’a 4-3 kaybederek turnuvaya veda eden Fenerbahçe’de gündem yeniden yaklaşan seçimler oldu.

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Henüz Sadettin Saran dışında başka bir aday çıkmazken mevcut başkan Ali Koç’un kararından vazgeçerek adaylığını koyacağı iddiaları her geçen gün daha da güçleniyor.

Her fırsatta Ali Koç’un aday olması halinde aday olmayacağını belirten Sadettin Saran ise ortalıkta dolaşan bu dedikodulardan rahatsız oldu.

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Ali Koç ile bir görüşme yapan Sadettin Saran Ali Koç’tan nihai kararını vermesini istedi. Ali Koç’un kararına göre Sadettin Saran’ın tamam ya da devam demesi diyecek.

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