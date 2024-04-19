Dursun Özbek'in sözleri imza törenine damga vurdu. Abdülkerim Bardakcı'ya bakın ne söyledi

Galatasaray, 5 yıldızı için imza töreni gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek ve yöneticisi Erden Timur'un katılımıyla Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmesini uzattı.

DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ DAMGA VURDU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Abdülkerim Bardakcı ile ilgili konuşurken söylediği söz gündem oldu.

Özbek, 'Sevgili Abdülkerim, hatırlıyor musun kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim. Biz senden hiç şüphe etmedik!" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'A GÖNDERME YAPTI

Abdülkerim Bardakcı'nın Konyaspor'da oynadığı dönemde adı 3 büyüklerle anılıyordu.

O dönem Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Abdülkerim Bardakcı'yı aradı ve 'Ne kadar istiyorsun' sorusunu sordu.

Abdülkerim Bardakcı '1 milyon euro' yanıtını verince Ali Koç, 'Sen o kadar para eder misin?' Karakter açısından da bir sıkıntı görüyorum. Bir sezon iyi futbol oynayıp böyle deli paralar istiyorsunuz' karşılığını vermişti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Abdülkerim Bardakcı'ya söylediği sözler ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.