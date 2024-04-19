Mesut Özil Arda Güler'e 'küçük kardeşim gibi' diyerek tavsiye verdi

Aytunç Akın
Mesut Özil Arda Güler'e 'küçük kardeşim gibi' diyerek tavsiye verdi
Eski futbolcu Mesut Özil, Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili açıklamalar yaptı. Arda'nın başarılı olacağına emin olduğunu söyleyen Mesut, ''Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var." dedi.

Mesut Özil, İspanyol basınından Marca'ya çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Özil, Real Madrid formasını terleten Arda Güler ile ilgili de konuştu.

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''HERKES ONUN YETENEĞİNİ BİLİYOR''
Arda Güler'in çok iyi bir yeteneğe sahip olduğunu ifade eden Özil, "Arda'yı çok iyi tanıyorum. İkimiz de Fenerbahçe'de oynadığımızda o benim küçük kardeşim gibiydi. Herkes onun yeteneğini biliyor. Bu yüzden onu çok fazla övmek ve üzerinde daha fazla baskı kurmak istemiyorum. Türkiye gibi futbol açısından büyüleyici bir ülkenin umudu ona bağlıyken içinde durumda bulunduğu durumla baş etmek kolay değil." ifadelerini kullandı.

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''SABIRLI OLMASI GEREKİYOR''
Arda Güler'in Real Madrid'de fazla süre alamaması ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Mesut Özil, "Sabırlı olması gerekiyor. Elbette onun zamanı gelecek. Henüz çok genç. Her antrenmanda bir şeyler öğrenebilirsiniz. Önünde dünya standartlarında oyuncular var." şeklinde görüş belirtti.

''ODEGAARD GİBİ ÖRNEKLER VAR''
Arda Güler ile ilgili sözlerine devam eden Özil, "Real Madrid'de güzel bir hikaye yazabileceğine eminim. Belki bu sezon ya da gelecek sezon değil ama zamanı var. Eğer olmazsa Odegaard gibi bir örnek var. Gençken oynamadığı için herkes onu eleştirdi ama birkaç yıl sonra Arsenal gibi bir başka büyük Avrupa kulübünün lideri oldu." dedi.

TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMASI
Kendisine sorulan "Gelecekte teknik direktör ya da sportif direktör olacak mısınız?" sorusuna ise Mesut Özil şöyle yanıt verdi;
"Asla neler olacağını bilemezsiniz. Şu anda gidişattan memnunum. Henüz sıkılmadım ama birkaç yıl sonra işlerin nasıl olacağını göreceğiz."

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