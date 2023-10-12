Sağlığa o kadar yararlı ki hırsızlar çalmasın diye Jandarmalar başında nöbet tutuyor. Hastalıkları bıçak gibi kesiyor

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi tarım ürünlerine karşı meydana gelebilecek hırsızlıklarına kısa sürede müdahale etmek ve önleyici kolluk hizmetlerinin kalitesini arttırmak amacıyla çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar çerçevesinde jandarma asayiş timleri ve komando timleri ile birlikte devriye faaliyetleri icra edildi. Faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edileceğinin bilgisi verildi.

ÜRETİMLERİ NEDEN ZOR?

Bu meyvelerin yetiştiriciliği için sıcaklığın 24-27 derece arasında olması gerekiyor. Kış boyunca ise ortalama sıcaklık değerinin 5 derecenin üstünde olması gerekiyor. Çiçeklenme zamanı sıcaklıklarda yaşanan düşüş, meyvelerin verim kaybına neden gösteriliyor. Maksimum sıcaklık değeri ise 45 dereceyi gösteriyor. Sıcaklığın fazla yükselmesi ve oransal nemin düşmesi de, meyvede büyümeyi ve verimi olumsuz etkiliyor. Sıcaklık değerlerinin uzun süre 30 derecenin üstünde olması, meyvelerin erken olgunlaşmasına ancak lezzetinin azalmasına neden oluyor. Bu da kaliteyi, dolayısıyla pazar değerini bir düşürüyor.

Bu meyveler kısa süreli sel baskınlarına karşı dayanıklı olmayan bitkilerdir. Özellikle drenajı iyi olmayan topraklarda zor tutunur. Ayrıca, toprak pH derecesinin 5.5 ile 7.5 arasında olduğu topraklara dikim uygun görülüyor.

BU MEYVELER NEYE İYİ GELİR?

Avokado, muz, ejder meyvesi, mango gibi meyveler iyi bir folik asit kaynağıdır ve bünyesinde bağışıklığı artıran çeşitli B vitaminlerinin yanı sıra A, C, K ve E vitaminlerini barındırır.

İçerisinde kalp fonksiyonunu iyileştiren magnezyum, potasyum, antioksidan ve mangiferin gibi etken maddeleri bulundurur.