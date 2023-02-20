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Şahan Gökbakar'dan ölü sayısı açıklamalarına tepki

Gaziantep'in Nurdağı ilçesine görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ''Kusura bakmayın belki de geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan 3-4-5 kat daha kötü'' demesine oyuncu Şahan Gökbakar tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:10
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Şahan Gökbakar ölü sayısı hakkında herkesin aklındakini açıkladı

Şahan Gökbakar'dan ölü sayısı açıklamalarına tepki
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Komedyen ve oyuncu Şahan Gökbakar, Vali Osman Bilgin'in ölü sayısı hakkındaki açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Gökbakar, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Devletin valisi ağzıyla diyor ki 'durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim, açıklanan rakamlardan 3,4 belki de 5 kat daha kötü.' Yani bir devlet yetkilisi, rakamların eksik açıklandığını resmen söylüyor. Böyle bir şey olur mu? Bu nasıl bir yönetim yahu? Koptunuz iyice..."

NE OLMUŞTU?

Antep'in Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak atanan Şırnak Valisi Osman Bilgin'in, ilçedeki depremzedelere yaptığı açıklama gündem olmuştu.

Bilgin, konuşmasının yer aldığı ve sosyal medyada yayılan videoda "Kusura bakmayın belki geç geldik ama durum gördüğünüzden, bildiğinizden çok daha vahim. Açıklanan rakamlardan üç, dört belki beş kat daha kötü" demişti.

Bilgin konuşmasının devamında, "Bazı illeri komple yıkıp yeniden iller yapacağız. Dolayısıyla böyle gördüğünüz İstanbul depremi veya Erzincan hiçbirine benzeyen bir deprem değil. Şehirler haritadan silinecek yeni haritalar oluşturulacak. O nedenle devlet olarak, devletin görevlileri olarak geç geldiysek sizden özür diliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Vali Bilgin daha önce de "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesine ilişkin kararı aldık Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi komple yıkıyoruz, tamamını, yüzde yüzünü" demişti. 

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