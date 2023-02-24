24 Şubat 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Şahan Gökbakar tepki gösterdi. Çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız

Şahan Gökbakar tepki gösterdi. Çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız

Sanatçı Şahan Gökbakar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzede 9 çocuğun İsmailağa cemaatine bağlı Kuran kursuna verildiği iddialarına sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 20:32
Takip Et

Depremzede çocuklarla ilgili iddialara Şahan Gökbakar tepki gösterdi

Şahan Gökbakar tepki gösterdi. Çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız
+
Aa
-

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkım yaratan depremlerin ardından ünlü sanatçı Şahan Gökbakar, 'Sakarya'da 9 depremzede çocuğun annelerinin yanından alınarak müftülüğe ait olan, ancak işletmesi İsmailağa cemaatine bağlı vakıf tarafından yürütülen bir yatılı Kuran kursuna verildiği' iddialarına tepki gösterdi.

Gökbakar, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"9 depremzede çocuk Diyanet'e bağlı bir tarikat tarafından işletilen yurda verilmiş. Çocuklar 12'den büyük olunca kadınların olduğu yerde kalamazmış.

Anneleri başka yerde kalıyormuş. Zihniyete bak! Depremzede çocuklarımızı neden bu karanlığın eline bıraktınız? Yazık değil mi?" 

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Diyanet'e bağlı Sakarya İl Müftülüğü'nden konuya ilişkin açıklama geldi. 

Yapılan açıklamada, "Bugün bazı internet haber sitelerinde deprem bölgesinden gelen 9 çocuğun Adapazarı İlçe Müftülüğümüze bağlı Hanife Akın Kur'an Kursuna yerleştirildiği iddia edilmiştir.

Hanife Akın Kur'an Kursumuzda deprem bölgesinden gelen herhangi bir çocuğumuz bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
1
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿ Saray’da alarm zilleri çalıyor. AKP en güvendiği şehirde dibin dibini gördü
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
2
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿3 büyük kulübün Katarlılara satışını kim engelledi? Ümit Özdağ açıkladı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
3
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Ali Koç şike iddiaları yüzünden çekilme kararı aldı
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
4
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Kaplumbağa yumurtasından çıktı şaşkına çevirdi
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
5
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Sırtından bıçaklanan işçi öldü
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
6
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿Kızılay’a operasyonu AKP’den önce medyanın iki baronu başlattı!
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
7
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İstanbul'da depremde en riskli 7 bölge. Tam 1 milyon bina
﻿İzmir açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
﻿İzmir açıklarında 16 göçmen kurtarıldı
﻿Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Pendik'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
﻿Lütfü Savaş: Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik
﻿Lütfü Savaş: Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik
﻿Lütfü Savaş: Rönesans Rezidans'ın ruhsatını biz vermedik
﻿Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
﻿Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
﻿Ankaragücü tek yürek. Yakında sinemalarda
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.