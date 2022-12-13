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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar üfürükçü anısını anlattı: Burnumdan zeytin...

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar katıldığı bir Youtube programında, İlker Ayrık'a “üfürükçü” ile yaşadığı anısını anlattı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 10:49
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Sanatçı Erdal Özyağcılar, İlker Ayrık'ın sunduğu programda çocukken yaşadığı üfürükçü anısıını anlattı.

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar üfürükçü anısını anlattı: Burnumdan zeytin...
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Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Youtube’da ‘İlker Ayrık’la Efsane Hayatlar’ programına konuk oldu.

Sohbet sırasında çocukken çok yaramaz olduğunu söyleyen Özyağcılar, başından geçen “üfürükçü” anısını anlattı.

Çok hırçın olduğu zamanlarda ailesinin, kendisini “üfürükçü”ye götürdüğünü söyleyen Erdal Özyağcılar, orada yapılan müdahaleden sonra sinüslerinden zeytin çekirdeği çıktığını anlattı

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