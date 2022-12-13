Usta oyuncu Erdal Özyağcılar üfürükçü anısını anlattı: Burnumdan zeytin...

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, Youtube’da ‘İlker Ayrık’la Efsane Hayatlar’ programına konuk oldu.

Sohbet sırasında çocukken çok yaramaz olduğunu söyleyen Özyağcılar, başından geçen “üfürükçü” anısını anlattı.

Çok hırçın olduğu zamanlarda ailesinin, kendisini “üfürükçü”ye götürdüğünü söyleyen Erdal Özyağcılar, orada yapılan müdahaleden sonra sinüslerinden zeytin çekirdeği çıktığını anlattı