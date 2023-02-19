AFAD ‘Hasarlı binalara girmeyin’ diyerek uyardı. 6 ve üzeri büyüklükte artçı deprem olabilir

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir" dedi. Tatar aynı açıklamasında yurttaşlara hasarlı bina uyarısında bulundu.

Tatar, AFAD Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerde artçı sarsıntıların bir süre daha devam edeceğini söyledi. Tatar, deprem sonrası artçı sarsıntı sayısının 6 bin 40'a ulaştığını belirtti.

Tatar'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bu her iki çok sıra dışı deprem. Artçı sarsıntı sayısı 6 bini geçti. Şu anda 6 bin 40'a ulaştı. 3-4 arası büyüklükte olanlar 1628, 4-5 arası 436, 5-6 arası 40 adet olarak ölçüldü. Bir adet de 6 üzerinde sarsıntı var. 5-6 arası 40 adet artçı sarsıntı, son 4 ayda yaşadığımız İzmir ve düzce merkezi büyüklüğündeki depremlere karşılık geliyor. Dün de yine Göksun merkezli 5.1 büyüklüğünde artçı meydana geldi.

7.7 büyüklüğündeki depremin şiddeti 12'dir. 7.6'lık ikinci depremin şiddeti de 10 şiddetine karşılık gelmektedir. Doğu Anadolu Fay Zonu'nun 5 ayrı kolunun kırıldığını biliyoruz. Bu kırılan segmentlerin yanı sıra Malatya Doğanşehir'de 25 kilometrelik hat boyunca kırılmalar meydana geldiğini biliyoruz. Sahada ölçülen en yüksek yer değiştirme miktarı 3 metre. Yer kabuğu yüzeyde yaklaşık 7.3 metre yer değiştirmeye maruz kalıyor. 30 katrilyon jul enerji açığa çıkmış durumda.

6 VE ÜZERİ ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR

Artçı sarsıntılar daha uzun bir süre devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.

Sosyal medyada sıkça paylaşılan görüntülerden birindeki gökyüzünde şimşek çakması olağan görüntülerdir. Bu kadar büyük bir sürtünme etkisi ile fayın kırıldığı hat boyunca ışık kütlesinin oluşması olağandır.

Heyelan ve kaya düşmesi anlamında yerleşim bölgelerini doğrudan tehdit eden tehlikenin bulunmadığını söyleyebiliriz.