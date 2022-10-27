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  • Şakkadanak Necmettin "Cumhurbaşkanı yakışıklı, uzun boylu, hitabeti güçlü olmalı" dedi. Kişiye özel akademik kadro ilanı

Şakkadanak Necmettin "Cumhurbaşkanı yakışıklı, uzun boylu, hitabeti güçlü olmalı" dedi. Kişiye özel akademik kadro ilanı gibi

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, bir Cumhurbaşkanının yakışıklı, uzun boylu olması gerektiğini ifade etti.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 16:46
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Şakkadanak Necmettin "Cumhurbaşkanı yakışıklı uzun boylu hitabeti güçlü olmalı" dedi. Attığı twiti en çok Mehmet Barlas kıskandı. Kişiye özel akademik kadro ilanı gibi

Şakkadanak Necmettin ''Cumhurbaşkanı yakışıklı, uzun boylu, hitabeti güçlü olmalı'' dedi. Kişiye özel akademik kadro ilanı gibi
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Ekonomist Özgür Demirtaş ile katıldığı programda "Merkez Bankası'nın yerinde olsam dolar rezervinden 10 milyar doları şakkadanak satarım" sözleriyle tanınan Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, "Cumhurbaşkanı olma" kriterlerini sıraladı.  

Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanı yakışıklı, uzun boylu, hitabeti güçlü, bakışları ezici, konulara tam hakim, güleryüzlü, çalışkan, azimli ve ileri görüşlü olmalı. Şebek gibi sırıtan, çirkin, yalancı, konuşmaktan aciz, sürekli iftira atan düşmanların safında yer alan olmamalı. Acaba kim olmalı" dedi.

Batırel, dün yaptığı paylaşımda ise Türkiye'de ekonomik kriz olmadığını söyledi.

Batırel, "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın." ifadelerini kullandı.

Necmettin Batırel 'Şakkadanak dolar satarım' sözleriyle hafızalara kazınmıştı.

2015 yılında CNN Türk'te yayınlanan Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuşan ekonomist gazeteci Necmettin Batırel, Dolar'ın piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda öneride bulunmuş "10 milyar dolar şakkadak satarım. Şaşırır millet! Hiç beklemedik bir hareket... Niye satıyor nasıl satıyor? 'Hani rezervi düşüktü' filan derler? 'Demek ki rezervleri varmış' diyecekler normal şartlarda. Dolar mutlaka düşecek... Ama biraz yavaş düşürecekler. Ardından bir 10 milyar daha satarım! 20... Yetmedi bir 10 daha satarım biter olay" yorumu sosyal medyada gündem olmuş, açıklamaları ti'ye alınmıştı.. 

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eren eren
27.10.2022 17:41
Benim icin en az iki dil birde diplomasi olsun  
 
melek asri
27.10.2022 17:31
BENCE UZUN BOYLU YAKIŞIKLI GÜLER YÜZLÜ KRİTERLERE UYUYOR KIVANÇ TATLITUĞ OLSUN  
 
Yaşar Özvar
27.10.2022 17:08
O da anlamış Yavuz Ağıralioğlu gibi bir Cumhurbaşkanı gerektiğini.  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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