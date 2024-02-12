A Milli Takım'ın aday kadrosu belli oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu, B Grubu’nda yer alan milli takımın eleme maçlarının programını duyurdu. Ay-yıldızlılar, ilk maçlarını 22 Şubat Perşembe akşamı TSİ 22.30’da İtalya’ya konuk olacak.

Milliler, ikinci maçlarını ise 25 Şubat Pazar günü saat 16.00’da Sinan Erdem Salonu’nda İzlanda ile oynayacak.

Milli takımın aday kadrosu da belli oldu. Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Tarık Biberovic de milli formayı giymeye hak kazandı.

Milli takımın aday kadrosundaki isimler şöyle:

Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Erten Gazi (Anadolu Efes), Berk İbrahim Uğurlu, Kerem Kuthan Konan (Beşiktaş Emlakjet), Melih Mahmutoğlu, Sertaç Şanlı, Şehmus Hazer, Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko), Buğrahan Tuncer, Sadık Emir Kabaca (Galatasaray Ekmas), Furkan Haltalı, Kenan Sipahi (Pınar Karşıyaka), Okben Ulubay, Yiğitcan Saybir (Türk Telekom), Ömer Can İlyasoğlu (Mega Soccerbet)