25 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafiğe kapalı yolda motosikletli kurye kazaya karıştı

Trafiğe kapalı yolda motosikletli kurye kazaya karıştı

Samsun'da trafiğe kapalı yolda seyir halindeyken dengesini kaybederek devrilen motosikletli kurye yaralandı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:33
Takip Et

Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

Trafiğe kapalı yolda motosikletli kurye kazaya karıştı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, Kaza, İlkadım ilçesi Gazi Caddesi üzerinde trafiğe kapalı olan Site Camisi yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir dönercide kuryelik yapan Emre A. (26), 55 AIF 630 plakalı motosiklet ile seyir halindeyken dengesini kaybederek devrildi. Yere düşen kurye yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı sedye ile ambulans taşıdı. Yaralı Emre A. sedye ile ambulansa götürülürken kendisini görüntüleyen habercileri “Mahallede görüşeceğiz” diye tehdit etti. Yaralı, Samsun Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
2
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿İslam Memiş 'fırsat bir kere gelir' diyerek uyardı: Altını olanlar hazırlığa başlasın
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
3
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Pentagon duyurdu: Suriye’deki ABD üssüne saldırı
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
4
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Yemeğini bitiren hastanelik oldu
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
5
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
6
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Suriye'de ABD üssüne yeni saldırı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
7
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Kar sağanak fırtına toz taşınımı hepsi birden geliyor. Meteoroloji'den 8 kente turuncu 4 ile sarı uyarı
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Vakıfbank Türk Hava Yolları'na set vermedi
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿Giresunspor hazırlık maçında Orduspor'a fark attı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿İtalya’ya son 24 saatte 2 binden fazla düzensiz göçmen ulaştı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
﻿Avukatlık bürosunda silahlı saldırı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.