Samsung'ta bir ilk yaşandı

Samsung, tarihinde ilk kez bir kadın yöneticiyi başkan pozisyonuna terfi ettirdiğini açıkladı.

Yonhap Haber Ajansı'na göre; Samsung Electronics, Lee Young-hee'yi Samsung DX (Device eXperience) bölümü Küresel Pazarlama Merkezi Başkanlığı görevine atadığını duyurdu. Bu bölüm, aynı zamanda akıllı telefon işini denetleyen bölüm olarak da biliniyor.

2007'den beri Samsung Electronics’te çalışan Lee Young-hee, 2012'de başkan yardımcılığı pozisyonuna terfi etmişti.

Samsung, Lee'nin şirketteki kritik bir bölümün başkanlık görevine terfisini, diğer kadın çalışanların da önünü açacağına inanıyor. İlginç bir şekilde Samsung, ev aletleri bölümü için yeni bir yönetici atamadı. Bu pozisyon, Lee Jae-seung'un kişisel nedenlerle Ekim ayında istifa etmesinden bu yana boş. Şirket, o zamandan beri görevin Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve CEO'su Han Jong-hee tarafından üstlenildiğini açıkladı.