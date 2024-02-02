Samsunspor Galatasaray ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. 2 futbolcusunu uyardı

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Samsunspor Galatasaray ilk 11 belli oldu. Okan Buruk'tan flaş karar. 2 futbolcusunu uyardı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki Galatasaray, bu akşam deplasmanda Samsunspor karşısında. İlk 11'ler belli oldu. Okan Buruk 2 futbolcuyu uyardı.

Süper Lig'de Fenerbahçe'yle başa baş şampiyonluk yarışı yapan Galatasaray, 24. hafta maçında bu akşam deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu.

Sarı kırmızılı takım ligde 60 puanla ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Samsunspor ise 26 puanla 14. sırada bulunuyor.

OKAN BURUK 2 FUTBOLCUYU UYARDI

Sarı kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakçı ve Oliveira sakatlıkları nedeniyle yok.

Davinson Sanchez ve Kerem Aktürkoğlu ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un Sanchez ve Kerem'i cezalı duruma düşmemeleri için uyardığı belirtildi.

SAMSUNSPOR GALATASARAY İLK 11'LER

Buruk, sahaya süreceği ilk 11'i de belirledi.

Sarı kırmızılı ekibin sahaya Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'iyle çıkması bekleniyor.

Samsunspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Okan, Mustafa Tan, Satka, Alim, Bola, Taylan, Bennasser, Holse, Tait, Emre K., Ercan Kara.

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