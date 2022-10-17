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Samuray kılıçlı katil kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu

İstanbul Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, sosyal medyadan kendisine 'hakaret' edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Mahkeme kovuşturmaya yer olmadığı kararı aldı.

Haber Giriş: 17 Ekim 2022 Pazartesi - 20:10
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Samuray kılıçlı katil kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu

Samuray kılıçlı katil kendisine 'hakaret' edildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu
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Ataşehir'de mimar Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan yorumlara karşı 'hakaret' suçundan şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ise Can Göktuğ Boz'a yönelik yapılan yorumlarda “hakaret" suçunun oluşmadığı ve genel ifadeler olduğunu belirterek takipsizlik kararı verdi.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında, Başak Cengiz isimli kadına samuray kılıcıyla saldırarak öldüren Can Göktuğ Boz, 22 Nisan tarihinde yerel mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Boz'a verilen ceza, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onandı.



Boz ise sosyal medya üzerinde yapılan yorumlarda kendisine “hakaret” edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Boz'un şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda savcılık, “hakaret" suçunun oluşabilmesi için hakaret edilen muhatabın belirli ya da en azından belirlenebilir olması gerektiği kaydetti. Hakaret içerikli olduğu iddia edilen paylaşımların genel ifadeler içerdiği ve müştekiyi kastettiğine dair bir delil bulunmadığı için kovuşturmaya yer olmadığı kararı alındı. (DHA)

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