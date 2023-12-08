Sandık Kokusu umut verdi

Show TV’nin bir süredir merakla beklenen yeni dizisi Sandık Kokusu, önceki akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci’nin başrolünde yer aldığı dizi, reytinglerde Total’de 9., AB’de 6., ABC’de ise 7. sırada yer aldı. Kuruluş Osman, MasterChef All Star, Şahane Hayatım gibi güçlü yapımların olduğu bir güne gündüz kuşağının ses getiren programları ‘Müge Anlı ile Tatlı Sert’ ve ‘Esra Erol’da’yı da eklersek, fena bir başlangıç sayılmaz.

Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci’yi ekranlar özlemiş. Performansları harikaydı. Haftalar ilerledikçe ve Sandık Kokusu kendi izleyicisini oluşturdukça reytinglerde daha da yukarılara çıkacağını düşünüyorum.

Başarısı sınırları aştı

+++++++++

Türk dizilerinin Türkiye’de olduğu kadar dünyanın farklı ülkelerinde de almış oldukları başarılar, gururlandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2. kez ‘Dalya’ diyerek 200. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkan Kan Çiçekleri (Kanal 7), yurt dışında da başarısını sürdürüyor.

Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş’ın başrolünde yer aldığı dizi; Bosna-Hersek, Makedonya, Romanya, Gürcistan, Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Sırbistan-Karadağ gibi ülkelere satılmıştı.

Yaklaşık 1 aydır Gürcistan’da da yayınlanan Kan Çiçekleri, ülkede en son aldığı 13.97 reyting ile rekor kırarak zirveyi kimseye kaptırmadı. Ekran yolculuğuna başladığı 1. yılını kutlayan günlük dizinin başarısını önümüzdeki günlerde daha çok konuşacak gibiyiz.

Gün değişikliği de yaramadı

++++++++++

Yayına başladığı ilk bölümlerde hem aldığı reytinglerle hem de oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada çok konuşulan Dilek Taşı’nın (Kanal D) eski günlerinden eser kalmadı.

Dizi, önceki akşam ekrana geldiği 13. bölümünde reytinglerde ilk 10’a bile giremedi. Perşembe’den Çarşamba’ya alınan Hazal Subaşı ve Salih Bademci’nin başrolünde yer aldığı Dilek Taşı’na gün değişikliği de yaramadı.

Tehlike çanları çoktandır çalıyor. Bu gidişle bugün yarın final tarihi açıklanırsa, hiç şaşırmam.