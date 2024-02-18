Saran Medya'dan Süper Lig yayın ihalesi açıklaması. İddialara son noktayı koydu

Kaynak: Ajansspor
Saran Medya'dan Süper Lig yayın ihalesi açıklaması. İddialara son noktayı koydu
Saran Medya Grup Başkanı Selim Usta yayın ihalesi hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

2024-2025 Süper Lig yayın ihalesine teklif veren Saran Medya ihalenin son durumuna dair açıklamalarda bulundu.

"İHALE ŞARTNAMESİNE UYAN TEK TEKLİF"

İhale şartlarına uyan tek kurumun kendileri olduğunu söyleyen Saran Medya Grup Başkanı Selim Usta, “Kamuoyunun odaklanması gereken konu, ihale şartnamesine uyan, ihale kapsamına giren tüm paketlere, geçerli teklifi veren tek kurumun Saran Holding olduğu gerçeğidir Bu gerçek, noter huzurunda, şartname tutanağına da işlenmiştir” dedi.

"AÇIK ARA EN YÜKSEK TEKLİFİ VERDİK"

En yüksek teklifi verdiklerini ifade eden Selim Usta, “Bu ihalede en önemli konu, futbol kulüplerimizin hak ettikleri yayın gelirlerine ulaşabilmesi için açık ara en yüksek teklifi veren ve bu teklifiyle Türk Futbolu’na olan inancını ortaya koyan şirketin SARAN HOLDiNG olmasıdır Unutulmamalıdır ki, kasıtlı veya bilgisizce çıkartılan dezenformasyon, en fazla kulüplerimize zarar vermektedir” dedi.

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