Fenerbahçe'de 57 gündür bitmeyen sihir

Bahar Yıldırım
Fenerbahçe'de 57 gündür bitmeyen sihir
Fenerbahçe, Galatasaray ile ligde 0-0 berabere kaldığı günden bu yana 57 gündür oynadığı tüm Süper Lig maçlarına rakip fileleri havalandırarak sihrini devam ettirdi.

Süper Lig’in en golcü takımı olan ve şu ana dek rakip filelere tam 68 gol bırakan Fenerbahçe, rakiplerinin üzerine gol olup yağıyor. Kanarya, 24 Aralık 2023’te Galatasaray ile Kadıköy’de oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı karşılaşmadan sonra oynadığı her mücadelede gol atma başarısı gösterdi.

EN ÇOK GOLÜ KONYA’YA ATTILAR
Sarı lacivertli ekip, 57 günde çıktığı 9 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı. En çok golü Konyaspor’a atan ve rakibini 7-1’le geçen Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep mücadelelerini ise 1-0’lık skorlarla kazanmayı başardı.

24 GOL ATIP, SADECE 7 GOL YEDİLER
Aynı süreçteki 9 mücadelede Fenerbahçe, rakip fileleri 24 kez havalandırıp kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü. Bu süreçte Samsunspor ile 1-1, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınırken, diğer 7 karşılaşmada 3 puan İsmail Kartal ve öğrencilerinin oldu.

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