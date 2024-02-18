Fenerbahçe'de 57 gündür bitmeyen sihir

Süper Lig’in en golcü takımı olan ve şu ana dek rakip filelere tam 68 gol bırakan Fenerbahçe, rakiplerinin üzerine gol olup yağıyor. Kanarya, 24 Aralık 2023’te Galatasaray ile Kadıköy’de oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı karşılaşmadan sonra oynadığı her mücadelede gol atma başarısı gösterdi.



EN ÇOK GOLÜ KONYA’YA ATTILAR

Sarı lacivertli ekip, 57 günde çıktığı 9 lig karşılaşmasında da rakip fileleri havalandırdı. En çok golü Konyaspor’a atan ve rakibini 7-1’le geçen Fenerbahçe, Başakşehir ve Gaziantep mücadelelerini ise 1-0’lık skorlarla kazanmayı başardı.



24 GOL ATIP, SADECE 7 GOL YEDİLER

Aynı süreçteki 9 mücadelede Fenerbahçe, rakip fileleri 24 kez havalandırıp kalesinde ise yalnızca 7 gol gördü. Bu süreçte Samsunspor ile 1-1, Alanyaspor ile 2-2 berabere kalınırken, diğer 7 karşılaşmada 3 puan İsmail Kartal ve öğrencilerinin oldu.