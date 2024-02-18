Kaçan penaltı, sakatlıklar ve son dakika golü: Alanyaspor Adana Demirspor maçı nefes kesti

Alanyaspor son 4 maçtır galibiyet alamazken, Adana Demirspor ise 8 maçtır galibiyet yüzü göremedi.

Mücadele, Adana Demirspor'un ataklarıyla başladı.

Balotelli'nin frikiğini kurtaran Ertuğrul, takımını oyunda tuttu.

Maçın ilk 10 dakikalık bölümünde Adana Demirspor'un rakibini boğduğunu gördük ancak aradıkları golü bir türlü bulamadılar.

ALANYASPOR FRİKİKTEN GOLÜ BULDU!

Alanyasporlu Balkovec, frikikten şahane bir gole imza attı.

Yayın gerisinden kazanılan frikikte topun başına geçen Balkovec, topa iyi yön verdi ve kaleciyi mağlup etti.

Bu güzel golle birlikte taraftarlar da hareketlendi ve ateşlendi.

MAGOMEDALIEV'DEN BÜYÜK HATA GOLÜ GETİRDİ

Alanyaspor Oğuz Aydın ile 33'te farkı ikiye çıkardı.

Kaleci Magomedaliev'in uzaklaştıramadığı top Oğuz Aydın'da kaldı.

Sağ ayağıyla düzgün bir vuruş çıkaran Oğuz Aydın, farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in takımın standartlarında bir kaleci olmadığını düşünüyorum.

Bunu daha önceki yazılarımda da belirtmiştim.

Böyle bir hatanın yapılmaması gerekirdi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN KALECİ DEĞİŞİKLİĞİ

Hikmet Karaman, kaleci Magomedaliev'i oyundan aldı.

Gösterdiği vasat performans sonrası böyle bir hamlenin olması lazımdı zaten.

Yerinde bir hamleyle ikinci yarıda kaleye Vedat Karakuş geçti.

50'de Adana Demirspor golü buldu ancak topun dışarıdan çevrildiğini belirten hakem golü iptal etti.

ADANA DEMİR BALOTELLI'Yİ KAYBETTİ!

Bu sezon yaşadığı sakatlıklardan dolayı doğru düzgün forma giyemeyen Balotelli, 60. dakikada sakatlık yaşadı ve maça devam edemedi.

Oyundan çıkan İtalyan golcü, yerini Yusuf Barasi'ye bıraktı.

ÇOK NET PENALTI!

Adana Demirspor'da Atal'ın ortası Alanyasporlu futbolcunun eline çarptı ve oyun durdu.

VAR'dan çağırılan hakem pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

Çok net bir elle oynama için dakikalarca beklendi. Hakem görememiş demek ki!

Topun başına geçen Emre Akbaba kaleciyi terse yatırdı ve 67'de farkı 1'e indi: 2-1

YUSUF'UN ŞAHANE GOLÜ DENGEYİ GETİRDİ!

Son dakikalara doğru açılan Adana Demirspor, 2 dakikada 2 gol bulmayı başardı.

Ceza sahasına topu çeken Yusuf Sarı, yaptığı güzel vuruşla kaleciyi avladı ve Alanya'da maça denge geldi.

ALANYASPOR'UN YENİ TRANSFERİ 4 DAKİKA OYNADI

Alanyaspor'un Norwich City'den transfer ettiği Ui-Jo Hwang, Süper Lig kariyerine talihsiz bir başlangıç yaptı.

68. dakikada oyuna giren Ui-Jo, sakatlandı ve 72. dakikada çıkmak zorunda kaldı. Böylece sadece 4 dakika oynabilmiş oldu.

NELER OLUYOR ALANYA'DA

Bir penaltı daha çalındı Alanya'da. Oyuna ikinci yarıda giren kaleci Veda Karakuş, Efecan Karaca'ya penaltı yaptı.

Vedat Karakuş hatasını telafi edip penaltıyı kurtardı ama dönen topa bir şey yapamadı.

Hadergjonaj dönen topu iyi takip etti ve ağlara yolladı: 3-2

YUSUF SARI'DAN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ!

Maç böyle bitecek derken Yusuf Sarı'nın 90+7'de gelen golü maça beraberliği getirdi.

Son dakikada kullanılan serbest vuruşta Nani'nin şutu barajdan döndü ve Yusuf Sarı'nın önünde kaldı.

Topu düzeltip vuruşunu yapan Yusuf, şutunu çekti ve savunmaya da çarpan top yön değiştirip ağlarla buluştu.

Deplasman tribününe koşan Yusuf Sarı taklasını da atmayı ihmal etmedi.

Takımı sırtladı gerçekten helal olsun.

6 GOLLÜ ÇILGIN MAÇ

Nefes kesen ve her türlü aksiyonun olduğu maç 3-3'lük beraberlikle sonlandı.

Alanyaspor'un galibiyet hasreti 5 maça, Adana Demirspor'un 9 maça çıktı.

Haftaya Trabzon deplasmanına gidecek Adana Demir bakalım neler yapacak, merakla bekliyorum...