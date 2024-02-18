Futbol dünyasını sarsan ölüm. Kansere yenik düştü

2023-2024 sezonu ara transfer döneminde Ankara Demirspor’dan Serik Belediyespor’a katılan Mümin Talip, 3 hafta önce sağlık sorunları yaşamaya başladı. Serik’te bir özel hastaneye giden futbolcunun kan kanseri olduğu ortaya çıktı.

Mümin Talip, daha sonra İstanbul Maslak Acıbadem Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen genç futbolcu hayata tutunamadı.

Serik Belediyespor Kulüp Başkanı İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saatlerinde vefat haberini aldık. Çok üzüntülüyüz. Kendisi ahlaklı ve karakterli bir futbolcuydu. Futbol dünyasının başı sağ olsun.” ifadelerini kullandı.

Mümin Talip’in naaşının nerede toprağa verileceği konusunda ailesinin kararı bekleniyor.