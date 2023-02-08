Depremde enkazdan çıkarılanlara sarı renkli alüminyum sarılıyor. Kamuoyunda şahit olduğumuz bu deprem görüntülerinin ardından depremde enkazda çıkarılanlara neden sarı alüminyum sarıldığı merak konusu oldu. Peki, Sarı alüminyum nedir? Depremde enkazdan çıkarılanlara neden sarı alüminyum sarılır?

SARI ALÜMİNYUM NEDİR?

Alüminyum bir folyodan oluşur bu örtü yanıklarda sık kullanıldığı için yanık örtüsü diye bilinir.

Deprem, sel, yangın, gibi afetlerin çoğunda sarı alüminyum kullanılır. Dağcılıkta da hipotermiden korunma amaçlı kullanılabilir.

Alüminyumun iki rengi vardır; Sarı taraf ve metal. Metal renkli tarafından vücudu soğuttuğu, sarı renkli yönün de vücudu ısıttığı biliniyor. Yani; soğukta gümüş tarafı sıcakta sarı tarafı vücuda sarılır. Nedeni ise; hastanın vücut sıcaklığını sabit tutmak. Hissedilmeyen buharlaşmayı engelleyip vücudun sıvı kaybını engellemek. Özellikle yanıklarda ağrı kesici etkisi bile vardır. Bu özelliklerinden dolayı artık acil yardım çantaları için önerilmektedir.

ENKAZDAN ÇIKARILANLARA NEDEN SARI ALÜMİNYUM ÖRTÜLÜR?

Sarı alüminyum, diğer alüminyum maddelerine oranla sıcağı tutan en etkili maddedir. Battaniye ya da örtüler vücut sıcaklığını birden artırarak beyne şok gitmesine neden olabilir. Bu yüzden sağlık uzmanları enkaz altında kalanlara sarı alüminyum örtüsü örterek öncelikle vücudun ısı dengesini kendi kendine dengelemesini sağlar.

Vücut ısıyı otomatik dengeledikçe kan akışı normalleşir. Çünkü vücut hem soğuktan hem de şoktan kitlenmiş haldedir. Yavaş yavaş çözülmesi için sarı alüminyum folya gibi güçlü maddeyle sarılması gerekir.

Ayrıca sarı alüminyum vücudun mikrop kapmasını önler. Açık yaralar bu konuda çok risklidir.

Enkazda çıkarılanlara sarı alüminyum sarılmasındak en büyük amaç hastanın vücut sıcaklığını sabit tutmaktır.

Hissedilmeyen buharlaşmayı engelleyip vücudun sıvı kaybını engellenmeye çalışılır.

Özellikle yanıklarda sarı alüminyumun ağrı kesici etkisi dahi vardır. Bu özelliklerinden dolayı sarı alüminyum acil yardım çantaları için önerilmektedir.