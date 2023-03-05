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Şarjdaki telefonu kullanmak sağlığımıza zarar verir mi? Uzmanlar uyarmakta haklı mı

Bazı akıllı telefon üreticileri ve uzmanlar akıllı telefonlar şarjdayken kullanımının zararlı olduğunu söylerler. Peki bu durum gerçek mi?

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:23
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Şarjda telefon kullanmak zararlı mı

Şarjdaki telefonu kullanmak sağlığımıza zarar verir mi? Uzmanlar uyarmakta haklı mı
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Uzmanlar sık sık telefonun kullanııclara yakın tutulmaması, gece şarja takmamak, uzun süre telefon konuşması yapmamak konusunda uyarılarda bulunmaktadır.
Ancak artık yeni nesil telefonlar bu tür durumlar göz önünde bulunduğu için tasarlandığından herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.

HERHANGİ BİR ZARARI YOK

Genel olarak yeni nesil akıllı telefonların şarj olurken kullanılmasından kaynaklanan bir tehlike yoktur. Bataryalar, telefonun aşırı ısınması önlenerek şarj sırasında kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Fakat bu durum orijinal şarj aletleri için geçerlidir.
Aslında bu açıdan uzmanlar ve birçok üretici, orijinal olmayan şarj cihazlarının telefonlara zarar verme ihtimali bulunduğu için telefonların şarj sırasında kullanılmaması yönünde  kullanıcıları uyarmaktadır.


Akıllı telefonları şarj sırasında kullanmak şarj süresini uzatır. Şarj süresi sürekli olarak uzatılınca da batarya zarar görür. Dolayısıyla gelen enerji telefonu şarj etmek yerine çalışan işlemlere güç vermek için kullanılır. 
Şarjdayken telefonu kullanmak kişiye değil cihaza zarar verir.

 

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