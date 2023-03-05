Şarjdaki telefonu kullanmak sağlığımıza zarar verir mi? Uzmanlar uyarmakta haklı mı

Uzmanlar sık sık telefonun kullanııclara yakın tutulmaması, gece şarja takmamak, uzun süre telefon konuşması yapmamak konusunda uyarılarda bulunmaktadır.

Ancak artık yeni nesil telefonlar bu tür durumlar göz önünde bulunduğu için tasarlandığından herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.

HERHANGİ BİR ZARARI YOK

Genel olarak yeni nesil akıllı telefonların şarj olurken kullanılmasından kaynaklanan bir tehlike yoktur. Bataryalar, telefonun aşırı ısınması önlenerek şarj sırasında kullanıma uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Fakat bu durum orijinal şarj aletleri için geçerlidir.

Aslında bu açıdan uzmanlar ve birçok üretici, orijinal olmayan şarj cihazlarının telefonlara zarar verme ihtimali bulunduğu için telefonların şarj sırasında kullanılmaması yönünde kullanıcıları uyarmaktadır.



Akıllı telefonları şarj sırasında kullanmak şarj süresini uzatır. Şarj süresi sürekli olarak uzatılınca da batarya zarar görür. Dolayısıyla gelen enerji telefonu şarj etmek yerine çalışan işlemlere güç vermek için kullanılır.

Şarjdayken telefonu kullanmak kişiye değil cihaza zarar verir.