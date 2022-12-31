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  • Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Tuğba Özay'ın yoğun bakımda olduğu için sevenlerinden dua istediği babası İlhan Özay, KOAH hastalığına bağlı yaşadığı nefes darlığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 14:56
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Şarkıcı ve model Tuğba Özay'ın KOAH tedavisi gören babası İlhan Özay hayatını kaybetti

Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren ünlü sanatçı Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti. İstanbul'da yaşayan Tuğba Özay'ın aile fertlerinin, sanatçının konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını kendisinden sakladıkları öğrenildi.

CENAZE DETAYLARI NETLEŞMEDİ

Bir süredir KOAH hastalığı ile mücadele ettiği ve nefes darlığı sebebinden sebebi ile hayatını kaybettiği öğrenilen İlhan Özay 68 yaşındaydı. 1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay'ın cenazesi ile ilgili bilginin aile bireyleri tarafından verileceği açıklandı.

BABASI İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Bugün sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Tuğba Özay, babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ancak yaşayıp yaşamadığının kendisinden saklandığını söylemişti. Paylaşımlarında sevenlerinden dua isteyen Özay, "Babam yaşasın, ben öleyim. Ne olur dua edin" demişti.

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