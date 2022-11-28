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Tarihi rezalette tutuklama çıktı

1. Lig'de çıkan olayların ardından yarıda kalan Göztepe - Altay maçı için tutuklama kararı çıktı.

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 19:39
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Altay kalecisine saldırı sonrası tutuklama var

Tarihi rezalette tutuklama çıktı
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Karşılaşmada Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e korner direği ile saldırıda bulunan M.N.A kasten öldürmeye teşebbüsten tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakada Altay tribünlerinden Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme fişek atılması sonucu yaralananların olduğu ihbarı üzerine 2 ambulans sahaya girmiş, müsabaka 22. dakikada durmuştu. Bu sırada bir Göztepe taraftarının, köşe gönderini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurmasının ardından müsabaka tatil edilmişti. Çıkan olaylarla ilgili 21 kişi de gözaltına alınmıştı.

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Yurttas
28.11.2022 19:52
Sahada eli sopalı delikanlı , polislerin arasindinda ne kadar masum, surundurun yüz karasini  
 
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