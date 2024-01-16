Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması

Kaynak: Haber Merkezi
Denizbank’ın savcılığa sunduğu belgeler ortaya çıktı. Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik suçlaması
Denizbank Semih Kaya’nın mahkemeye sunduğu belgenin sahte olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Denizbank’ın savcılığa suç duyurusu ve teftiş kurulu raporuna Yeniçağ ulaştı.

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YENİÇAĞ/ TOLGA ŞAHİN- ÖZEL HABER

Seçil Erzan dün üçüncü kez hakim karşısına çıktı. 14 Ağır ceza mahkemesinin büyük salonunda görülen davaya müşteki Semih Kaya da katıldı.

Kaya davada, Seçil Erzan’ın kendisine gönderdiğini iddia ettiği bir mail görseli sundu. Görselde Mehmet Aydoğdu ile Seçil Erzan’ın para transferiyle ilgili konuşmaları yer alırken Denizbank görselin sahte olduğu gerekçesiyle Semih Kaya ve Seçil Erzan hakkında resmi belgede sahtecilik iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Bankanın teftiş kurulu raporunda şu ifadelere yer verildi:

Semih Kaya, 15.01.2024 tarihinde Seçil Erzan ve diğer altı sanığın yargılandığı duruşma esnasında tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde Seçil Erzan'a verdiğini iddia ettiği paraların durumundan şüphelenmesi üzerine Seçil Erzan'ın şüphelerini gidermek amacıyla Mart 2023'te kendisine Bankamızın Toptan Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı İcra Komitesi Üyesi Mehmet Aydoğdu ile arasında gerçekleştiğini iddia ettiği bir maili kendisine gösterdiğini beyan etmiştir. Semih Kaya tarafından mahkemeye sunulan ve tarafımızca basında çıkan haberlerden temin edilen kağıt üzerindeki bilgiler Bankamız mail sistemlerinde kullanılan Commvault Email Archive & Journal isimli yazılım üzerinden kontrol edilmiştir. Bahse konu yazılım, Bankamız sistemlerine gönderilen veya Bankamız sistemlerinden gönderilen maillerin kopyalarını, kullanıcılardan bağımsız şekilde tutarak soruşturmalarda ilgili kanıtların bulunmasını sağlamaktadır. Kullanıcıların bu yazılımda tutulan logları değiştirebilmesi mümkün değildir.

Commvault Email Archive & Journal Sistemi'nden yapılan incelemelerde, Semih Kaya tarafından ibraz edilen mailin varlığına ilişkin herhangi bir somut unsura rastlanmamıştır. Mehmet Aydoğdu'dan Seçil Erzan'a gönderilmiş olan böyle bir mailin bulunmadığı ve bahse konu mailin, başka bir mail üzerinden yapılan değişiklikler neticesinde üretildiği anlaşılmıştır.

Bilgi ve değerlendirmelerinize sunarım.

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