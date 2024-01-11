Seçil Erzan'ın eli Zafer Partisi'ne kadar uzanmış. 'Gelecek parayla milletvekili adayı olacağım'

Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları ve iş adamlarını dolandıran Seçil Erzan’ın skandal yazışmaları bitmek bilmiyor.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Türkiye’de yılın dolandırıcılık olayını gerçekleştiren Seçil Erzan’ın yarınki duruşması beklenirken, kırık telefondan yeni yazışmalar ortaya çıktı.

Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ı da dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın Altıntaş ile olan yazışmaları ortaya çıktı.

Milletvekili adayı olacağını söyleyen Altıntaş ile Seçil Erzan arasındaki Whatsapp yazışmaları şu şekilde:

Fatih Altıntaş: Abla kur korumalı da 3 Mart'ta vadesi bitiyormuş, zaten. Tam olarak karar da vermedi, konuşuyoruz. Bugün şimdi yanından çıktı, bir daha konuşuruz.

Seçil Erzan: Tamam canım haber edersin. Seninkini çarpı üç yapabilmemiz için 150’ye tamamlamamız lazım.

Fatih Altıntaş: Bu oranlar nasıl oluyor, oldurtma durumu var ise de onu da bilemem ama 1'e 3 oranını Serkan’a verebilirsen belki kur korumalıdan (KKM) da çıkar, verir bilemem.

Seçil Erzan: Her şey benim elimin altında. Bir tuşa bakar.

Fatih Altıntaş: Abla merhaba nasılsın? Serkan ile konuştum, maalesef ikna olmadı, vermeyecek. Ben de daha üstüne gidemem, sadece benim verdiğim 78 bin dolar var abla.

Fatih Altıntaş: Bu seferlik bu kadar olsun, çevrem genişleyince belki daha iyi yatırımcılar bulabilirim. Ama senin dediğin güne kadar bulamam.

Seçil Erzan: Tamam ablacım elinden geleni yaptın sen.”

Diğer bir yazışmada ise Altıntaş, Seçil Erzan’a kar edeceği parayla milletvekili olacağını dile getirerek Erzan’a yatırımcı bulacağını dile getiriyor.

Seçik Erzan ve Zafer Partisi Tekirdağ İl Başkanı Fatih Altıntaş’ın bir diğer yazışması ise şu şekilde:

"MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAĞIM"

Fatih Altıntaş: Abla benim yatırımımı da minimum süre ve maksimum kar ile vermen dileğiyle. Bana çok büyük bir iyilik yapmış olacaksın ve hiçbir zaman unutmayacağım bunu. Çünkü ben buradan gelecek olan maddi kaynak ile milletvekili adayı olacağım.

Seçil Erzan: Elimden geleni yapacağım ablacığım. Sen yine araştırmaya devam et. Oradan gerekeni alırsın. Kimseye söyleme.

Fatih Altıntaş: Söylemem söylemem.

Seçil Erzan: Ne kadar vereceğine sen karar verirsin aldığına.

Fatih Altıntaş: Anladım abla, artık yatırımcı bulmak lazım, bazen aramadan düşüyor insanın önüne de, bakalım.

Seçil Erzan: Bende seninle konuşsaydım ikna ederdim.

Fatih Altıntaş: Abla ikna etmesi en zor kişilik Serkan. Her gün mobil bankacılık ile parasını kontrol eder, müşteri temsilcisini sıklıkla arar… Yani benim kapıma her gün gelirdi, altlı üstlü oturuyoruz İkna edilse bile benim başım çok ağrırdı. Ben de siyaset ile uğraşıyorum bu sıralar bir de onu çekemem.

“SEÇİL ERZAN FATİH ALTINDAŞ İLE AKRABALIK İLİŞKİLERİNİ KULLANDI”

Fatih Altıntaş’ın avukatı Hasan Keçe, Seçil Erzan olayı ile ilgili yaptığı açıklamada, Altıntaş’ın Çerkezköy’ün köklü ailelerinden biri olduğunu, Altıntaş’ın eşinin ailesinin Seçil Erzan’ın ailesi ile akrabalık ilişkisi olduğunu söyleyerek Altıntaş ile Seçil Erzan’ın bu akrabalık ilişkisi sayesinde tanıştığını belirtti.

“PARASINI GERİ ALAMAYARAK MAĞDUR OLMUŞTUR”

Seçil Erzan’ın Fatih Altıntaş ile olan akrabalık ilişkisini kullanarak Altıntaş’ı kandırdığını ifade eden Avukat Hasan Keçe, Altıntaş’ın akrabalık ilişkisine ve Seçil Erzan’ın çalıştığı bankanın kurumsal kimliğine güvenerek kendisine zarar gelmeyeceğini düşünerek Seçil Erzan’a bir miktar para verdiğini ve parasını geri alamayarak mağdur olduğunu belirtti.

Keçe, Diğer mağdurlar gibi Altıntaş’ında Seçil Erzan tarafından zarara uğratıldığını ve bu olay kapsamında mağdur olduğunu yineledi. Ayrıca Altıntaş’ın hiçbir tanıdığını, arkadaşını, akrabasını Seçil Erzan’a yönlendirilmediğini de belirtti.