Seçil Erzan kaçırılıp arabada tehdit edildiği görüntülerin ayrıntılarını açıkladı. Mahkemede anlattı

TOLGA ŞAHİN / YENİÇAĞ ÖZEL HABER

"Fatih Terim Fonu" vaadiyle birçok ünlü isimi ve futbolcuyu dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıktı. Sabah saatlerinde başlayan duruşma devam ediyor.

Erzan duruşmada tehdit edildiği görüntülerle ilgili de konuştu. Seçil Erzan, “Görüntülerdeki sözleri zorla söylettiler. Kolum mosmordu, birileriyle telefonda konuşturdular küfür ettiler bana.

Şikayetçi olmadım çünkü korkuyordum ve ailesinde hasta biri var diye şikayetçi olamadım." İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

"Muci" lakaplı İranlı Hakkani, parasını talep ettiği fakat alamadığı için Seçil Erzan’ı kaçırmış tehditler savurmuştu.

Erzan’ı boş bir araziye götürüp video çeken Hakkani Erzan'a söylediklerini tekrarlatmıştı.

Videoda Erzan’ın yüzündeki şişlikler ve morluklar dikkat çekmişti.

Erzan iddianamede Hakkani tarafından tehdit edildiğini söylemişti.