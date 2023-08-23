Seda Sayan dekolte canavarı için doktorun kapısını çaldı

Seda Sayan, dekoltesindeki ve boynundaki çizgilerden kurtulmak için bir kez daha estetik oldu.

Seda Sayan dekolte canavarı için doktorun kapısını çaldı

60 yaşındaki Seda Sayan, Nisan 2022'de kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten ile sürpriz şekilde nikah masasına oturmuştu. Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'in katılmadığı düğün, günlerce magazin gündeminin en çok konuşulan olayı olmuştu.

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YÜZÜNÜ GERDİRDİ

Seda Sayan evliliği dışında yaptırdığı estetik operasyonlarla da magazin gündeminden düşmüyor. 'Fransız askısı' yöntemiyle yüzünü gerdiren Sayan, burnu ile dudağı arasındaki mesafeyi kısalttırmak için de "dudak liftingi" yaptırmıştı.

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'BARBIE BEBEK' ESTETİĞİ YAPTIRDI

Yüzüne yaptırdığı işlemlerle gündemden düşmeyen Sayan, bu sefer de bacaklarına işlem yaptırdı. Son zamanlarda zayıflayan ve bacakları 38 cm incelen Seda Sayan, "Barbie Bebek" uygulaması yaptırdı.

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"SEDA YETER BENCE"

Daha önce de dekolte bölgesi için doktora başvuran Seda Sayan tatil sonrası aynı işlem için yine estetiğe başvurdu.

Altın dokunuş ve dekolte canavarı işlemleri için estetik olan Seda Sayan'ın son halini görenler "Bağımlı resmen", "Ne fena görünüyor", "Seda yeter bence bir anda çöküceksin" yorumlarında bulundu.

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