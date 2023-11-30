Sedat Kaya'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye açık mektup: Milletin sesine kulak verin

Futbolumuzun asırlık çınarları Fenerbahçe ve Galatasaray "hayır" diyor.

Milyonlarca taraftar "istemiyoruz" diye haykırıyor.

Buna rağmen futbol federasyonu inatla Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanmasında ısrarcı.

Milletin sesine kulaklarını kapayıp, para uğruna futbolumuzu pazarlıyorlar.

Oysa milyonların tek eğlencesi futbol.

Üstelik sadece Fenerbahçe ve Galatasaray değil birçok kulübün başkanı ve taraftarı da aynı görüşte.

Bu akıl tutulmasına son vermesi gerekenler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile iktidar ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'dir.

Sayın Erdoğan.

Sayın Bahçeli.

Lütfen milletin sesine kulak verin.

Futbol Federasyonu'na "Yerli ve Milli" olması gerektiğini hatırlatın.

Bu halk sizden bunu bekliyor.

Süper Kupa'nın kendi vatanında, Türkiye'de oynanmasını sağlamak sizlerin elinde.

Bu vatanı ve bu halkı sevmek bunu gerektiriyor.