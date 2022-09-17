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  • Emre Olur İstanbul uçağından indirildi. Erk Acarer'den yeni açıklama. Peker’in kilit adamının Arnavutluk’ta Türk yetkili

Emre Olur İstanbul uçağından indirildi. Erk Acarer'den yeni açıklama. Peker’in kilit adamının Arnavutluk’ta Türk yetkililere teslim edildiğini iddia etmişti

Erk Acarer, Emre Olur'un Arnavutluk'ta avukatlarının aracılığıyla İstanbul uçağından indirildiğini iddia etti.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 12:13
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Arnavutluk'taki avukatlar devreye girdi Emre Olur İstanbul uçağından indirildi. Erk Acarer açıkladı

Emre Olur İstanbul uçağından indirildi. Erk Acarer'den yeni açıklama. Peker’in kilit adamının Arnavutluk’ta Türk yetkililere teslim edildiğini iddia etmişti
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Gazeteci Erk Acarer, Türkiye’ye getirilmek istenen Emre Olur’un Arnavutluk yetkilileri tarafından uçaktan indirildiğini açıkladı.

Acarer paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

Diplomatik bir kriz geliyor. Arnavutluk’tan edindiğimiz son bilgi: Emre Olur 08.30’da İstanbul uçağına bindirildi. Fakat uçak kalkarken Arnavutluk’taki avukatları devreye girdi.

Kendisi ve ailesi Arnavutluk vatandaşıymış. Avukatlar Türkiye’ye gönderilmesinin AİHM kurallarına aykırı olduğunu söylüyor. Son bilgi İstanbul’da değil, Arnavutluk’ta havalimanı nezaretinde olduğu.

Gazeteci Erk Acarer daha önce sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Sedat Peker'in sağ kolu Emre Olur'un Türkiye'ye getirildiğini iddia etmişti. Acarer paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Sedat Peker cephesinde yeni ve önemli gelişme! Peker’e yakın kaynaklardan edindiğimiz bilgiler çemberin daraldığını gösteriyor. Kamuoyunda basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur, 3 gün önce Arnavutluk’tan B.A.E’ye geçiyor.

Üç gün sonra, oturum işlemlerini tamamlamak için devlet dairesine çağrılıyor.Ama işlemleri yapılmıyor.Önce Sırbistan aktarmalı uçakla Arnavutluk’a yollanıyor.Önceden haber verildikleri anlaşılan Türk yetkililer,onu oradan teslim alıp bu sabah itibarı ile Türkiye’ye getiriyor.

Birbiri ardına gelişen bu olaylar bize ‘bir şey’ anlatıyor. Peker’in, başına 25 milyon $ konması,evine saldırı, ardından yakınlarının kurşunlanması ve kilit adamına yönelik operasyon,hem Türkiye hem de çeşitli saiklerle yakınlaşılan ve anlaşmalar yapılan BAE’nin Peker’e mesajı.

-Olanları “Bir daha paylaşım yaparsan seni de iade ederiz” diye okunabilir. Anlattıklarının ne kadar önemli olduğu bir kez daha teyid ediyoruz. Keşke biraz daha derinlemesine araştırma yapabilseydik, gerçeğin biraz daha üzerine gidebilseydik ve böyle balık hafızalı olmasaydık!

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Kimsesiz
17.09.2022 12:55
Sedat Peker korunmalı bildiklerini anlatabilmesi için yaşatılmalı.Sedat Peker'in korunmasını da kendisi kadar muhalif olamayan muhalefet partileri üstlenmeli  
 
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