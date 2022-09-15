Saygı Öztürk canlı yayında Sedat Peker açıklaması yaptı. Sedat Peker’in adamından anında karşı açıklama geldi

Gazeteci Saygı Öztürk, Tele1 ekranlarında Gerçeğin İzinde programında Zeynel Lüle’nin sorularını yanıtladı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker hakkında önemli iddialarda bulunan Saygı Öztürk, Peker’in açıklayacağı her şeyin devletin bilgisi dahilinde olan konular olduğunu ifade etti.

Zeynel Lüle’nin “Sedat Peker’in son iki ay açıklayacağı açıklamalar ne denli önemli olabilir?” sorusuna Saygı Öztürk şu şekilde cevap verdi:

“Kamuoyunun böyle bir beklentisi var. Sedat Peker’in seçim dönemi yaklaştıkça daha önemli açıklamalar yapacağı, daha çok hedef büyüteceği yönünde beklentiler var ama elinde ne vardır bilemiyorum. Şunu ifade edebilirim şu anda Sedat Peker’in elinde olan her bilgi hepsi devletin elinde olan bilgilerdir. Yani farklı bir şey ifade etmiyor. Neden? Örneğin son olay bir boşanma olayı ve boşanma olayına bağlı olarak rüşvet konularıydı. Şimdi olay yargıda zaten intikal etmiş. Olay SPK’da zaten şikayet dilekçeleri açılmış davalar var. Önemli olan bunların kamuoyuna bir şekilde duyurulması. Belki bu konular Türk basını tarafından bilinse de yeteri kadar belki üzerine gidilmiyor ya da basının pek olaylardan haberi de olmuyor olabilir. O yüzden devletin elinde olmayan bir bilgi değil hepsi devletin elinde var olan bilgiler. Var olan bilgileri anlattığı için Sedat Peker daha da önemli hale geliyor. Hepsi bu diye bakıyorum. Bundan sonra açıklayacağı bilgileri de yine devletin içerisinde var olan devletin elindeki kayıtlarında olan ama ortaya çıkartılmayan ya da belki bir kısmı savcılıkların elinde olup da öylece bekletilen konulardır. Devletimizin uçan kuştan haberi olur. Sedat Peker’in elindeki bilgilerin de ne olduğu bellidir ama bunları Sedat Peker’in açıklayacağı beklentisi olayın daha da ilgiyle karşılanmasına sebep olur.”

Saygı Öztürk’ün açıklamasının ardından Sedat Peker’in danışmanı Emre Olur sosyal medya hesabından art arda 8 tweet attı. Emre Olur “ Devlet görevlilerinin bilmediği, sadece konunun muhataplarının bildiği, tüm toplumu sarsacağına inandığım yaşanmış olaylar var.” İfadelerini kullandığını tweet dizisinin tamamı şu şekilde:

1-) Sn. Saygı Öztürk, Tele1 Tv’de konuk olduğunuz programı izledim. Hepsi çok değerli bilgilerdi ancak Sn. Reis Sedat Peker’in Balkan Coğrafyası’nda bulunduğu dönemlerde kendisinin yanında kalan kardeşlerinden biri olarak şunu söyleyebilirim ve şahitlik yapabilirim. Sn. Reis…

2-)… Sedat Peker yapısı gereği bildiklerini ve düşüncelerini asla kimseyle paylaşmaz. Ne bilgisayara ne de herhangi bir not kağıdına bildiklerini yazmaz. Kendisini seven ve kardeşlik yapan insanlar yanındayken normal sohbetinin arasına 1-2 tane ipucu sıkıştırır. O günlerde…

3-)…bu ipuçlarını anlayabilmem mümkün değildi ancak şu an eminim ki sizin iddianız olduğu üzere “Sedat Peker’in açıklayacağı her şey Devletin bilgisi dahilinde olan konulardır” sözlerinize katılabilmem mümkün değil. Devlet görevlilerinin bilmediği, sadece konunun…

4-) muhattaplarının bildiği, tüm toplumu sarsacağına inandığım yaşanmış olaylar var. Bir de şunu söylemek isterim, Sn. Reis Sedat Peker bilgileri fetö’den alıyor kolaylığına kaçanlar, şu soruyu neden kendilerine sormazlar?! fetöcü olarak bilinen tüm kalemler rahat bir şekilde…

5-) paylaşım yapabilirken Sn. Reis Sedat Peker nasıl bu kadar rahat susturulabiliniyor? Ya da “Sedat Peker’in arkasında CIA, Mossad ve MI6 var” diyenler; madem Sedat Peker’in arkasında bunlar varsa kendisinin neden paylaşım yapamadığı sorusunun cevabını vermek zorundadırlar.

6-) Ya da Sn. Reis Sedat Peker’in bazı devlet görevlileri tarafından desteklenen komplolar kurulurken, saldırılar yapılırken bahsedilen bu büyük güçler neden Sn. Reis Sedat Peker’i korumak adına hiçbir şey yapmamaktalar?! Bu sorulara cevap olarak herkesin kendi zekası oranında…

7-)… bir cevabı olduğu muhakkaktır. Benim zekamın algıladığı ise şundan ibarettir: Yanlış adam, yanlış zaman, yanlış mekan ve de yanlış seçim! (Bunlar Sn. Reis Sedat Peker’in Balkanlar’da bizlere söylediği sözlerdir.) Konunun muhattapları bence derslerine daha çok…

8-)… çalışmalılar. Kendisini küçültmek isteyen insanlara karşı ölümüne hiddetli, tüm eğlencelerden kendisini soyutlayan, 3-4 saat uykunun haricinde 24 saat boyunca kendi başına plan yapan bir insanla böyle basit numaralarla baş edemezler. Ben gördüm ve şahidim!