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Selen Görgüzel eski nişanlısıyla görüntülendi

Geçtiğimiz sene yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini sonlandıran şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, eski nişanlısı Ertuğrul Bitlis ile objektiflere yansıdı. Yanlarında bir arkadaşları daha olan ikili, kameraları görünce birbirlerinden uzaklaştı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:25
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Selen Görgüzel eski nişanlısıyla yakalandı

Selen Görgüzel eski nişanlısıyla görüntülendi
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Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, geçen yıl Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen dava ile sekiz yıllık evliliklerini noktalamıştı. 

10 dakikada biten duruşmanın ardından Selen Görgüzel, gözyaşlarını tutamamıştı. Bunu gören Hamdi Alkan, boşandığı eşinin yanına giderek, bir süre konuşmuştu.

Ünlü çiftin, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmadığı öğrenildi. İddialara göre; ünlü çift arasındaki sıkıntı, 2018 yılında başladı. Mide ameliyatı geçirerek zayıflayan Hamdi Alkan, eşine psikolojik baskı yapmaya başladı.

Alkan'a yakın kaynaklar ise Selen Görgüzel'in sahnelere dönmesiyle dengelerin bozulduğunu öne sürdü. Arkadaşlarının 'Magazinsel hayat sana yakışmıyor' demesi de Hamdi Alkan'ın boşanma kararında etkili oldu.

Tüm bunların ardından Selen Görgüzel, yıllar önce nişanlandığı ve ardından ayrılık kararı aldığı Ertuğrul Bitlis ile birlikte Akmerkez'de kameralara yansıdı.

Yanlarında bir erkek arkadaşı daha bulunan Görgüzel, Bitlis ve arkadaşı ile birlikte yemek yedi. Saatlerce oturup sohbet eden üçlü, daha sonra mekandan ayrılırken gazetecilerin kendisini çekmesi ile birbirinden uzaklaştı.

Milliyet'in haberine göre; Selen Görgüzel, "Denk geldik, yemek yedik" diyerek hızlı adımlar ile oradan ayrıldı.
 

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