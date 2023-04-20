Selen Görgüzel hayranlarına bayram hediyesi hazırladı

Şarkıcı Selen Görgüzel, basın mensupları ve radyocularla iftar yemeğinde bir araya geldi. Görgüzel, “Yıllar önce Zuhal Olcay’ın seslendirdiği “İyisin” şarkısını şimdi bayram hediyesi olarak sevenlerimle buluşturuyorum” dedi.

Selen Görgüzel hayranlarına bayram hediyesi hazırladı

Şarkıcı Selen Görgüzel, Azka Müzik etiketi ile bayramın birinci günü çıkaracağı “İyisin” şarkısının tanıtımı için basın mensupları ile bir araya geldi.

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Yıllar önce Zuhal Olcay’ın seslendirdiği “İyisin” şarkısını şimdi bayram hediyesi olarak sevenlerimle buluşturuyorum diyen Selen Görgüzel, “Eskileri özlediğimiz için, eskileri yeni nesle duyurmak bana çok keyif veriyor” dedi.

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Klip detayları ile ilgili gelen sorulara şarkıcı “Yatak odasında kendi kendini mutlu etmeye çalışan bir Selen görüyorsunuz. Çünkü sanat, insanı insana insanla anlatma biçimi. O nedenle bizim bir takım insani yaşanılan şeyleri yansıtabilmek için reel olmak gerekiyor” dedi.

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