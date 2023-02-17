Selen Görgüzel eski eşi Hamdi Alkan'ı acı gününde yalnız bırakmadı. Anneye son görev

Oyuncu ve senarist Hamdi Alkan, annesi Hilva Alkan'ın acısıyla yıkıldı. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Hilva Alkan'ın dün vefat etti. Acı haberi Hamdi Alkan, yayınladığı duygusal bir mesajla duyurdu.

"GÖZYAŞLARIMA ŞİMDİ SENİN YOKLUĞUNUN ACISI EKLENDİ"

Annesiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Alkan, gönderisinde şu satırlara yer verdi:

"Anneme veda... Canım annem dün akşam vefat etti. Öylesine zor bir zaman ki... Anneciğim günlerdir akan gözyaşlarıma şimdi senin yokluğunun acısı eklendi. Aylardır yaşama tutundun. Memleketin Antakya depremde yıkıldı, yok oldu. Akranların, arkadaşların, tanıdıklar göçen binaların altında kaldı. Çıkabilenler şehirden göçtü. Çıkamayanlar, çıkarılamayanlar bu dünyadan göçtü. Sami amca öldü, Şaul amca öldü, Doktor Bessam öldü... Zahter kokulu Antakya öldü. Bunları fark etmeyeceğin bir hastalıkla yoğun bakımda uyuduğun için buruk bir mutluluk duydum, beni affet."

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Hilva Alkan için bugün Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Hamdi Alkan'ı acı gününde dostları yalnız bırakmadı.

Alkan'ın annesinin cenaze törenine eski eşi Selen Görgüzel, Tamer Karadağlı, Pınar Altuğ, Selami Şahin, Engin Can Ural, Birol Güven, Cemal Okan, Burak Sağyaşar ve Timur Savcı katıldı.

Görgüzel, eski eşine acı gününde sarılarak destek oldu.

Hilva Alkan, kılınan cenaze namazının ardından da Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

