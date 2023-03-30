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Selen Görgüzel'in TikTok ile ilgili sözleri olay oldu

Ünlü şarkıcı Selen Görgüzel, marka danışmanı Selim Akar’ın Selim Akar Sorarsa adlı YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı, yaptığı TikTok açıklamasıyla gündeme damga vurdu.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:28
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Selen Görgüzel: TikTok kesinlikle kapatılmalı

Selen Görgüzel'in TikTok ile ilgili sözleri olay oldu
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Şarkıcı Selen Görgüzel, ünlü fotoğrafçı ve marka danışmanı Selim Akar’ın Selim Akar Sorarsa adlı YouTube programına konuk oldu. Gerçek hayat hikayesi ve gündem yaratacak itiraflarını en gerçekliğiyle Selim Akar’a anlattı.

“Bazı ülkelerde TikTok yasaklandı. TikTok yasaklanmalı mı?” sorusuna Selen Görgüzel şöyle cevap verdi: 

“Ben kapatılmasını istiyorum. Kesinlikle kapatılması istiyorum. Ahlaki değerler açısından ivedilikle kapatılması gerekiyor. Hatta ve hatta bakın bunun için çok tepki toplayacağım sosyal medya paylaşımları da aynı televizyondaki RTÜK gibi kesinlikle bir kurul tarafından incelenmesi gerekiyor. Herkes istediğini paylaşamamalı. Çünkü şu telefondan paylaştığın bir şey bir sürü kitleye çok yanlış bilgi aktarımına sebep verebiliyor. Yanlış örneklere sebep verebiliyor. Bu bizim toplumsal sorumluluğumuz ya bir kere her şeyden önce. Şu telefonu alıp böyle abuk sabuk video çekip saçma sapan fenomen olan, bu arada fenomenleri küçümsemiyorum yanlış anlamayın çok zekice çok akıllıca o 2-3 dakikanın içerisine sığdırdıkları o kadar güzel böyle içerikler üreten çok saygı duyduğum fenomenler var bu arada. O hiç kolay bir şey değil. Öyle fenomen deyip geçmeyelim.”
 

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